FreeScout este o platformă de help desk și inbox partajat, gratuită, open-source, construită cu PHP și Laravel, concepută ca o alternativă auto-găzduită la Help Scout și Zendesk. Oferă o interfață de suport familiară, profesională, cu suport pentru mai multe căsuțe poștale, detecție a conflictelor, răspunsuri salvate și automatizarea fluxului de lucru — tot ce are nevoie o echipă pentru a gestiona eficient solicitările clienților fără a plăti taxe de abonament per agent.

Implementarea FreeScout pe VPS-ul tău cu MariaDB îți oferă suveranitate completă asupra datelor pentru fiecare conversație cu clienții, agenți și căsuțe poștale nelimitate și libertatea de a extinde funcționalitatea prin sistemul de module. Nu există prețuri per agent, fără limite de conversații și fără riscul ca un furnizor să mărească costurile sau să întrerupă serviciul.