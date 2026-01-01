Instalează FreeScout cu un singur click.
Sistem open-source de help desk și inbox partajat, eficient și ușor de utilizat, pentru suport clienți profesional fără taxe per agent.
Alege un plan VPS pentru FreeScout
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FreeScout
FreeScout este o platformă de help desk și inbox partajat, gratuită, open-source, construită cu PHP și Laravel, concepută ca o alternativă auto-găzduită la Help Scout și Zendesk. Oferă o interfață de suport familiară, profesională, cu suport pentru mai multe căsuțe poștale, detecție a conflictelor, răspunsuri salvate și automatizarea fluxului de lucru — tot ce are nevoie o echipă pentru a gestiona eficient solicitările clienților fără a plăti taxe de abonament per agent.
Implementarea FreeScout pe VPS-ul tău cu MariaDB îți oferă suveranitate completă asupra datelor pentru fiecare conversație cu clienții, agenți și căsuțe poștale nelimitate și libertatea de a extinde funcționalitatea prin sistemul de module. Nu există prețuri per agent, fără limite de conversații și fără riscul ca un furnizor să mărească costurile sau să întrerupă serviciul.
Funcționalități cheie ale FreeScout
Impartit Inbox
Mai mulți agenți colaborează la aceeași căsuță poștală, cu detectarea coliziunilor care împiedică răspunsurile duplicate către același client.
Automatizarea fluxului de lucru
Automatizează acțiunile repetitive cu reguli personalizate — atribuie automat tichete, trimite răspunsuri predefinite și declanșează notificări pe baza unor condiții.
Suport pentru mai multe căsuțe poștale
Gestionează căsuțe de email separate pentru departamente, branduri sau produse diferite dintr-o singură instalație FreeScout.
Răspunsuri salvate
Construiește o bibliotecă de șabloane de răspuns pentru întrebări frecvente, astfel încât agenții să poată răspunde cu precizie și consecvență în câteva secunde.
Modul sistem
Extinde funcționalitatea cu module din comunitate pentru chat live, sondaje de satisfacție, bază de cunoștințe și integrări cu terțe părți.
De ce să rulezi FreeScout pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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