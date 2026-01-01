REDAXO este un sistem de management al conținutului PHP cu sursă deschisă, dezvoltat din 2004, care oferă dezvoltatorilor control total asupra rezultatului site-ului web. Spre deosebire de sistemele CMS rigide care impun o structură HTML fixă, REDAXO îți permite să creezi module personalizate care definesc exact modul în care conținutul este introdus și redat — de la pagini de destinație minimale la portaluri mari multilingve.

Găzduirea REDAXO pe propriul tău VPS înseamnă că deții conținutul, datele și personalizările tale fără taxe de platformă sau restricții din partea furnizorului. Acest șablon asociază REDAXO cu MariaDB 10.11 și instalează automat CMS-ul la prima pornire, astfel încât te poți conecta la panoul de administrare și poți începe să construiești imediat.