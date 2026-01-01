Implementează REDAXO prin instalare cu un singur click.
Un CMS PHP open-source flexibil care oferă dezvoltatorilor control deplin asupra codului de ieșire al site-urilor web, atât pentru site-uri simple, cât și pentru portaluri complexe.
Alege un plan VPS pentru REDAXO
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu REDAXO
REDAXO este un sistem de management al conținutului PHP cu sursă deschisă, dezvoltat din 2004, care oferă dezvoltatorilor control total asupra rezultatului site-ului web. Spre deosebire de sistemele CMS rigide care impun o structură HTML fixă, REDAXO îți permite să creezi module personalizate care definesc exact modul în care conținutul este introdus și redat — de la pagini de destinație minimale la portaluri mari multilingve.
Găzduirea REDAXO pe propriul tău VPS înseamnă că deții conținutul, datele și personalizările tale fără taxe de platformă sau restricții din partea furnizorului. Acest șablon asociază REDAXO cu MariaDB 10.11 și instalează automat CMS-ul la prima pornire, astfel încât te poți conecta la panoul de administrare și poți începe să construiești imediat.
Funcționalități cheie ale REDAXO
Module de conținut personalizate
Construiește module de conținut reutilizabile care controlează exact cum introduc editorii datele și cum sunt redate acele date în HTML — fără blocaj de framework.
Control complet al ieșirii
REDAXO nu impune constrângeri structurale asupra marcajului tău, permițând dezvoltatorilor să producă HTML curat, semantic, adaptat fiecărui proiect.
Suport multilingv
Gestionează conținutul în mai multe limbi cu suport clang integrat, făcând din REDAXO o soluție naturală pentru site-uri web internaționale și regionale.
Ecosistem de extensii
Extinde REDAXO printr-un ecosistem bogat de add-on-uri ale comunității, care acoperă gestionarea media, SEO, formulare, autentificare și multe altele.
Sistem de șabloane flexibil
Definește șabloane de pagină reutilizabile și layout-uri în PHP, oferind dezvoltatorilor front-end libertatea de a-și structura proiectele așa cum consideră de cuviință.
De ce să rulezi REDAXO pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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