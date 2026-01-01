Implementează Haven printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de blogging privată, auto-găzduită, pentru jurnale personale, actualizări de familie și scrieri partajate doar cu persoanele pe care le inviți.
Alege un plan VPS pentru Haven
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Haven
Haven este o aplicație de blogging personal cu sursă deschisă, construită pe Ruby on Rails, pentru scriitorii care doresc un spațiu privat de partajat cu prietenii și familia, mai degrabă decât cu internetul public. Nu există înregistrare automată, fără reclame, fără trackere și fără flux algoritmic — doar persoanele pentru care creezi conturi îți pot citi postările.
Găzduirea Haven pe propriul tău VPS îți menține intrările din jurnal, fotografiile și lista de abonați în întregime sub controlul tău, cu un editor markdown, un cititor RSS încorporat și redimensionarea imaginilor optimizată pentru citirea cu lățime de bandă redusă.
Funcționalități cheie ale Haven
Privat în mod implicit
Fără autoînregistrare înseamnă că doar cititorii invitați pot vedea postările, fotografiile și comentariile tale — ideal pentru bloguri de familie și jurnale personale.
Editor Markdown
Scrie postări în markdown cu previzualizare live, imagini încorporate, video și audio redate direct în editor.
Cititor RSS integrat
Urmărește alte bloguri Haven și fluxuri publice direct din propriul tău panou de bord, fără un cititor de fluxuri separat.
Fluxuri RSS private
Fiecare cititor invitat primește un URL RSS personal autentificat, astfel încât să se poată abona în orice cititor de feed-uri fără a-ți expune blogul public.
Eficient pentru lățimea de bandă
Imaginile încărcate sunt redimensionate automat, iar interfața este livrată fără framework-uri JavaScript, astfel încât paginile rămân rapide pe rețelele lente.
Teme personalizabile
Injectează CSS și fonturi personalizate direct din panoul de administrare pentru a se potrivi stilului tău personal fără a modifica baza de cod.
De ce să rulezi Haven pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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