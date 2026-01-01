Implementează HyperDX cu o instalare dintr-un singur click.
Platformă de observabilitate open-source care unifică loguri, trace-uri, metrici și redări de sesiuni într-o interfață în stil Datadog.
Alege un plan VPS pentru HyperDX
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu HyperDX
HyperDX este o platformă de observabilitate open-source care consolidează jurnale, urme, metrici și reluări de sesiune într-o singură interfață — o alternativă auto-găzduibilă la Datadog și alte instrumente APM comerciale. Este construit pe ClickHouse pentru interogări rapide peste telemetria cu cardinalitate ridicată și vorbește nativ OpenTelemetry, astfel încât orice aplicație instrumentată cu OTEL poate trimite date fără exportatori personalizați sau agenți proprietari.
Auto-găzduirea HyperDX pe VPS-ul tău evită taxele de ingestie per-gazdă și per-GB care scalează imprevizibil cu traficul. Jurnalele, urmele și datele sesiunilor utilizatorilor — conținând adesea identificatori de clienți, sarcini utile API și detalii interne ale sistemului — rămân pe propria ta infrastructură, cu reținerea și accesul controlate în întregime de tine.
Funcționalități cheie ale HyperDX
Observabilitate unificată
Jurnalele, urmele, metricile și reluările de sesiune se află într-o singură interfață de utilizator, astfel încât inginerii să poată trece de la o solicitare eșuată la urmărirea completă a acesteia fără a schimba instrumentele.
OpenTelemetry nativ
Ingerează date de la orice serviciu instrumentat cu OpenTelemetry prin OTLP gRPC sau HTTP — nu sunt necesari exportatori personalizați sau agenți proprietari.
Interogări bazate pe ClickHouse
Construit pe ClickHouse pentru căutări în mai puțin de o secundă peste jurnale și urme cu cardinalitate ridicată, fără compromisuri de pre-agregare sau eșantionare.
Redări sesiune
Redă sesiunile utilizatorilor de frontend legate de urmăririle de backend pentru a vedea exact ce a făcut un utilizator în momentele dinaintea apariției unei erori.
Panouri de bord și alerte
Construiește diagrame personalizate din orice semnal și declanșează alerte pe baza modelelor de log-uri, a erorilor de trasare sau a pragurilor de metrici prin Slack, PagerDuty sau webhook-uri.
Confidențialitate auto-găzduită
Păstrează identificatorii de clienți, payload-urile API și detaliile interne ale sistemului pe propria ta infrastructură, fără tarifare per-host sau per-GB.
De ce să rulezi HyperDX pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare