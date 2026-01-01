Reducere de până la 69% pentru HyperDX

Implementează HyperDX cu o instalare dintr-un singur click.

Platformă de observabilitate open-source care unifică loguri, trace-uri, metrici și redări de sesiuni într-o interfață în stil Datadog.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,79/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează HyperDX cu o instalare dintr-un singur click.

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CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu HyperDX

HyperDX este o platformă de observabilitate open-source care consolidează jurnale, urme, metrici și reluări de sesiune într-o singură interfață — o alternativă auto-găzduibilă la Datadog și alte instrumente APM comerciale. Este construit pe ClickHouse pentru interogări rapide peste telemetria cu cardinalitate ridicată și vorbește nativ OpenTelemetry, astfel încât orice aplicație instrumentată cu OTEL poate trimite date fără exportatori personalizați sau agenți proprietari.

Auto-găzduirea HyperDX pe VPS-ul tău evită taxele de ingestie per-gazdă și per-GB care scalează imprevizibil cu traficul. Jurnalele, urmele și datele sesiunilor utilizatorilor — conținând adesea identificatori de clienți, sarcini utile API și detalii interne ale sistemului — rămân pe propria ta infrastructură, cu reținerea și accesul controlate în întregime de tine.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale HyperDX

Observabilitate unificată

Jurnalele, urmele, metricile și reluările de sesiune se află într-o singură interfață de utilizator, astfel încât inginerii să poată trece de la o solicitare eșuată la urmărirea completă a acesteia fără a schimba instrumentele.

OpenTelemetry nativ

Ingerează date de la orice serviciu instrumentat cu OpenTelemetry prin OTLP gRPC sau HTTP — nu sunt necesari exportatori personalizați sau agenți proprietari.

Interogări bazate pe ClickHouse

Construit pe ClickHouse pentru căutări în mai puțin de o secundă peste jurnale și urme cu cardinalitate ridicată, fără compromisuri de pre-agregare sau eșantionare.

Redări sesiune

Redă sesiunile utilizatorilor de frontend legate de urmăririle de backend pentru a vedea exact ce a făcut un utilizator în momentele dinaintea apariției unei erori.

Panouri de bord și alerte

Construiește diagrame personalizate din orice semnal și declanșează alerte pe baza modelelor de log-uri, a erorilor de trasare sau a pragurilor de metrici prin Slack, PagerDuty sau webhook-uri.

Confidențialitate auto-găzduită

Păstrează identificatorii de clienți, payload-urile API și detaliile interne ale sistemului pe propria ta infrastructură, fără tarifare per-host sau per-GB.

De ce să rulezi HyperDX pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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