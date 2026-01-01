Implementează LibreChat cu instalare printr-un singur click.
Platformă de chat AI cu sursă deschisă care oferă o interfață unificată pentru OpenAI, Anthropic, Google Gemini și modele locale.
Alege un plan VPS pentru LibreChat
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LibreChat
LibreChat este o alternativă ChatGPT auto-găzduită, cu peste 15.000 de stele pe GitHub, care îți oferă o interfață unică, rafinată, pentru a interacționa cu mai mulți furnizori de AI. Suportă modelele OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI și modele găzduite local prin Ollama — totul dintr-o singură implementare, fără a naviga între diferite panouri de control ale furnizorilor.
Acest șablon include întregul stack LibreChat: MongoDB pentru stocarea conversațiilor, MeiliSearch pentru căutarea în istoricul complet al chat-ului și o bază de date vectorială PostgreSQL pentru interogări de documente RAG. Rulându-l pe propriul tău VPS, păstrezi conversațiile sensibile pe infrastructura ta, oferindu-ți în același timp control complet asupra cheilor API, accesului utilizatorilor și gestionării costurilor.
Funcționalități cheie ale LibreChat
Acces AI multi-furnizor
Conectează modelele OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI și Ollama locale și comută între ele într-o singură sesiune de chat.
Interogări de documente RAG
Încarcă documente și interoghează-le cu orice model AI conectat, folosind conducta de recuperare integrată, bazată pe pgvector.
Căutare conversație
Găsește conversațiile anterioare instantaneu cu căutare full-text alimentată de MeiliSearch în întregul tău istoric de conversații.
Administrare utilizatori
Înregistrează mai mulți utilizatori cu autentificare prin email/parolă, gestionează centralizat accesul la cheia API și urmărește consumul de token-uri per utilizator.
Confidențialitate completă
Toate conversațiile AI și documentele încărcate rămân pe VPS-ul tău — fără colectare de date de la terți dincolo de API-urile furnizorului AI pe care le alegi.
De ce să rulezi LibreChat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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