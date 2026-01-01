Instalează Open Agent cu un singur click.
Platformă de asistent AI auto-găzduită cu orchestrare LLM, baze de cunoștințe RAG, bucle de agenți și integrări de instrumente MCP.
Alege un plan VPS pentru Open Agent
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Open Agent
Open Agent este o platformă de agenți AI auto-găzduită, gata de producție, care conectează modele lingvistice mari cu datele și instrumentele tale. Suportă peste 28 de furnizori de modele printr-o interfață unificată, transformând documentele, wiki-urile și bazele de date în baze de cunoștințe RAG căutabile care ancorează agenții tăi într-un context precis.
Implementarea Open Agent pe propriul tău VPS menține conversațiile sensibile și documentele proprietare în afara infrastructurii terților. Controlul accesului bazat pe roluri, integrarea SSO și spațiile de lucru multi-chiriaș îl fac potrivit pentru echipe și întreprinderi care au nevoie de guvernanță fără a sacrifica flexibilitatea.
Funcționalități cheie ale Open Agent
Suport LLM multi-furnizor
Conectează-te la peste 28 de furnizori de modele, inclusiv OpenAI, DeepSeek și modele locale, printr-un strat de abstractizare standardizat.
Pipeline RAG încorporat
Ingerează PDF-uri, wiki-uri și documente în baze de date vectoriale semantice, astfel încât agenții să recupereze automat un context precis și fundamentat.
Integrări de instrumente MCP
Extinde capabilitățile agentului cu servere Model Context Protocol care se conectează la API-uri externe, baze de date și instrumente de automatizare.
Control acces pentru afaceri
Gestionează utilizatorii cu permisiuni bazate pe roluri, SSO prin OIDC, OAuth2, LDAP și SAML, și spații de lucru multi-tenant izolate.
Orchestrarea buclei agentului
Definește fluxuri de lucru multi-pas ale agenților cu bucle de apelare a instrumentelor, logică de reîncercare și jurnalizare de audit pentru fiabilitate la nivel de producție.
De ce să rulezi Open Agent pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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