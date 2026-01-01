Implementează OpenEMR cu un singur click.
Sistem open-source de dosare medicale electronice și de management al practicilor medicale, utilizat de clinici și furnizori de servicii medicale din întreaga lume.
Alege un plan VPS pentru OpenEMR
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenEMR
OpenEMR este cel mai adoptat sistem open-source de dosare electronice de sănătate (EHR) și de gestionare a practicilor medicale din lume. Conceput pentru clinici mici și organizații medicale mari, acesta oferă o suită completă de instrumente pentru înregistrarea pacienților, documentația clinică, programări, facturare și raportare — totul într-o singură platformă auto-găzduită.
Auto-găzduirea OpenEMR pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra datelor sensibile ale pacienților, asigurând conformitatea cu reglementările de confidențialitate și păstrând dosarele medicale pe infrastructura pe care o deții. Fără taxe de licențiere per utilizator și cu o comunitate globală activă, OpenEMR este o alternativă dovedită la sistemele EHR proprietare costisitoare.
Funcționalități cheie ale OpenEMR
Gestionarea înregistrărilor pacienților
Stochează și regăsește istorice complete ale pacienților, inclusiv date demografice, istoric medical, rezultate de laborator, rețete și note clinice, într-o înregistrare structurată.
Programare
Gestionează calendarele furnizorilor, programările pacienților și vizitele recurente cu un planificator multi-resursă care gestionează mai mulți practicieni și locații.
Facturare și codificare
Generează cereri de despăgubire cu suport pentru codificarea ICD-10 și CPT, urmărește plățile și gestionează remitențele pentru a reduce cheltuielile administrative de facturare.
Suport decizional clinic
Afișează avertismente privind interacțiunile medicamentoase, alertele de alergii și memento-urile de îngrijire preventivă la punctul de îngrijire pentru a sprijini decizii clinice mai sigure.
Prescripție electronică și analize medicale
Trimite rețete electronic către farmacii și primește rezultate de laborator structurate direct în dosarele pacienților fără reintroducere manuală.
De ce să rulezi OpenEMR pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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