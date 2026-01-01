Coai (Chat Nio) este o platformă de agregare AI open-source care reunește OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen și peste 20 de alți furnizori de modele lingvistice într-o singură interfață găzduită. Depășește o simplă interfață de utilizator de chat prin adăugarea de niveluri de abonament, cote de token per utilizator, emitere de chei API și facturare a utilizării — făcând-o practică pentru echipele care trebuie să ofere acces LLM controlat mai multor utilizatori fără a expune cheile furnizorilor upstream.

Găzduirea proprie a Coai pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra modelelor disponibile, cât poate consuma fiecare nivel de utilizator și cum arată cheltuielile tale totale cu API-ul — fără a plăti taxe per loc pentru un serviciu de agregare administrat.