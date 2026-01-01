Instalează Coai cu un singur click.
Platformă de agregare AI auto-găzduită care unifică OpenAI, Claude, Gemini și peste 20 de furnizori, cu gestionare multi-utilizator și cote de utilizare.
Alege un plan VPS pentru Coai
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Coai
Coai (Chat Nio) este o platformă de agregare AI open-source care reunește OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen și peste 20 de alți furnizori de modele lingvistice într-o singură interfață găzduită. Depășește o simplă interfață de utilizator de chat prin adăugarea de niveluri de abonament, cote de token per utilizator, emitere de chei API și facturare a utilizării — făcând-o practică pentru echipele care trebuie să ofere acces LLM controlat mai multor utilizatori fără a expune cheile furnizorilor upstream.
Găzduirea proprie a Coai pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra modelelor disponibile, cât poate consuma fiecare nivel de utilizator și cum arată cheltuielile tale totale cu API-ul — fără a plăti taxe per loc pentru un serviciu de agregare administrat.
Funcționalități cheie ale Coai
Agregare multi-furnizor
Conectează OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen și 20+ furnizori printr-o singură platformă și permite utilizatorilor să comute între ele dintr-o singură interfață.
Niveluri de abonament pentru utilizatori
Definește planuri de abonament gratuite și plătite cu cote de tokenuri pe nivel, controlând cât poate consuma fiecare grup de utilizatori pentru toți furnizorii configurați.
Emiterea cheii API
Emite chei API utilizatorilor tăi, astfel încât aceștia să poată accesa modelele configurate programatic — fără a expune vreodată acreditările furnizorului tău upstream.
Urmărirea utilizării și a facturării
Monitorizarea consumului de token-uri per utilizator și a costurilor estimate în timp real, cu limite configurabile pentru a preveni depășirile neașteptate de buget.
Piață de modele
Utilizatorii descoperă și selectează dintre toți furnizorii configurați printr-un selector de model integrat, cu suport pentru apelare de funcții și generare de imagini, dacă este disponibil.
De ce să rulezi Coai pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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