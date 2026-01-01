Implementează pgBackWeb cu un singur click.
Interfață web open-source pentru programarea și monitorizarea backup-urilor PostgreSQL pentru mai multe baze de date și destinații de stocare.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu pgBackWeb
pgBackWeb este un manager de backup open-source pentru PostgreSQL, cu o interfață web pentru programarea, rularea și monitorizarea joburilor de backup pentru mai multe baze de date și destinații de stocare. Spre deosebire de instrumentele de linie de comandă care necesită cunoștințe de shell scripting, pgBackWeb îți permite să configurezi programări, politici de retenție și destinații de stocare în întregime printr-un browser.
Găzduirea pgBackWeb pe propriul tău VPS îți menține configurația de backup și credențialele bazei de date sub controlul tău deplin. Toate credențialele stocate sunt criptate folosind o cheie pe care o furnizezi, iar backup-urile ajung în stocarea pe care o deții — fie că este vorba de un disc local sau de stocare de obiecte compatibilă cu S3 pe care o configurezi.
Funcționalități cheie ale pgBackWeb
Suport pentru baze de date multiple
Conectează și programează backup-uri pentru mai multe baze de date PostgreSQL dintr-un singur panou de bord, fără fișiere de configurare separate pentru fiecare bază de date.
Stocare compatibilă S3
Trimite arhive de backup către AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO sau orice endpoint compatibil S3, alături de stocarea locală.
Sarcini de backup programate
Definește programe de backup recurente cu politici de retenție configurabile pentru a elimina automat arhivele vechi și a controla costurile de stocare.
Credențiale criptate
Toate parolele bazelor de date și cheile de acces la stocare sunt criptate în repaus folosind o cheie privată pe care o controlezi tu — nu sunt niciodată stocate în text clar.
Urmărirea istoricului de backup
Fiecare rulare de backup este înregistrată cu starea, durata și dimensiunea fișierului, astfel încât să știi imediat când o sarcină eșuează.
De ce să rulezi pgBackWeb pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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