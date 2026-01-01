pgBackWeb este un manager de backup open-source pentru PostgreSQL, cu o interfață web pentru programarea, rularea și monitorizarea joburilor de backup pentru mai multe baze de date și destinații de stocare. Spre deosebire de instrumentele de linie de comandă care necesită cunoștințe de shell scripting, pgBackWeb îți permite să configurezi programări, politici de retenție și destinații de stocare în întregime printr-un browser.

Găzduirea pgBackWeb pe propriul tău VPS îți menține configurația de backup și credențialele bazei de date sub controlul tău deplin. Toate credențialele stocate sunt criptate folosind o cheie pe care o furnizezi, iar backup-urile ajung în stocarea pe care o deții — fie că este vorba de un disc local sau de stocare de obiecte compatibilă cu S3 pe care o configurezi.