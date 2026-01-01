Jump este o pagină de pornire ușoară, auto-găzduită și un monitor de stare în timp real, conceput pentru a-ți menține toate linkurile importante organizate într-un singur loc. Construit cu PHP și servit ca un singur container Docker, se încarcă rapid, rămâne securizat și nu necesită o bază de date sau dependențe externe pentru a rula. Site-urile pot fi definite manual printr-un fișier JSON, descoperite automat din containerele Docker în execuție sau o combinație a ambelor.

Jump acceptă imagini de fundal personalizate și integrare Unsplash, afișare în mai multe limbi, categorizare a site-urilor bazată pe etichete, căutare controlată de tastatură cu motoare de căutare configurabile și integrare opțională Open Weather Map pentru ora și vremea locală. Designul său curat și adaptabil se adaptează la desktop și mobil, permițându-ți să accesezi orice serviciu marcat cu un singur click de pe orice dispozitiv.