Instalare Jump cu un singur click.
O pagină de pornire auto-găzduită și o pagină de stare în timp real care îți oferă acces instantaneu la toate site-urile tale preferate dintr-un singur panou de bord elegant.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jump
Jump este o pagină de pornire ușoară, auto-găzduită și un monitor de stare în timp real, conceput pentru a-ți menține toate linkurile importante organizate într-un singur loc. Construit cu PHP și servit ca un singur container Docker, se încarcă rapid, rămâne securizat și nu necesită o bază de date sau dependențe externe pentru a rula. Site-urile pot fi definite manual printr-un fișier JSON, descoperite automat din containerele Docker în execuție sau o combinație a ambelor.
Jump acceptă imagini de fundal personalizate și integrare Unsplash, afișare în mai multe limbi, categorizare a site-urilor bazată pe etichete, căutare controlată de tastatură cu motoare de căutare configurabile și integrare opțională Open Weather Map pentru ora și vremea locală. Designul său curat și adaptabil se adaptează la desktop și mobil, permițându-ți să accesezi orice serviciu marcat cu un singur click de pe orice dispozitiv.
Funcționalități cheie ale Jump
Monitorizare stare în timp real
Jump verifică disponibilitatea fiecărui site din panoul tău de bord și afișează indicatori de stare în timp real, astfel încât să știi instantaneu dacă un serviciu nu funcționează.
Docker Auto-descoperire
Listează automat containerele Docker care rulează ca intrări în panoul de bord folosind etichetele containerelor, menținând pagina ta de pornire sincronizată cu infrastructura ta fără actualizări manuale.
Organizare bazată pe etichete
Grupează site-uri cu etichete și navighează între pagini tematice, păstrând linkurile tale cele mai utilizate vizibile pe ecranul principal, în timp ce listele mai lungi rămân frumos categorisite.
Căutare prin tastatură
Deschide bara de căutare multi-motor cu Ctrl+Shift+/ și caută pe Google, DuckDuckGo, Bing sau pe orice motor personalizat, fără să folosești mouse-ul.
Fundaluri personalizate și vreme
Folosește-ți propriile imagini de fundal sau conectează Unsplash pentru peisaje aleatorii, și adaugă o cheie API Open Weather Map pentru a afișa ora locală și condițiile meteo actuale.
Zero baze de date necesare
Jump rulează ca un singur container, fără o bază de date externă, ceea ce îl face extrem de ușor de implementat, de salvat și de mutat între servere.
De ce să rulezi Jump pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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