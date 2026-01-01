CoreControl este un tablou de bord de infrastructură auto-găzduit care oferă echipelor și persoanelor fizice o vizualizare unificată a infrastructurii lor de servere. Urmărește detaliile hardware ale serverelor, monitorizează timpul de funcționare al aplicațiilor cu înregistrări istorice de disponibilitate, generează diagrame de flux de rețea și afișează metrici în timp real pentru CPU, RAM și disc, colectate de un agent însoțitor ușor.

Spre deosebire de serviciile de monitorizare găzduite, CoreControl rulează în întregime pe propriul tău VPS și stochează toate datele într-o bază de date PostgreSQL locală. Echipele pot organiza serverele și aplicațiile în grupuri, pot atribui roluri de Proprietar, Administrator sau Utilizator și pot urmări starea de sănătate a infrastructurii fără a trimite date către servicii terțe.