Implementează CoreControl printr-o instalare cu un singur click.
Panou de bord pentru infrastructura auto-găzduită, pentru gestionarea serverelor, monitorizarea disponibilității aplicațiilor și vizualizarea topologiei rețelei tale.
Alege un plan VPS pentru CoreControl
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CoreControl
CoreControl este un tablou de bord de infrastructură auto-găzduit care oferă echipelor și persoanelor fizice o vizualizare unificată a infrastructurii lor de servere. Urmărește detaliile hardware ale serverelor, monitorizează timpul de funcționare al aplicațiilor cu înregistrări istorice de disponibilitate, generează diagrame de flux de rețea și afișează metrici în timp real pentru CPU, RAM și disc, colectate de un agent însoțitor ușor.
Spre deosebire de serviciile de monitorizare găzduite, CoreControl rulează în întregime pe propriul tău VPS și stochează toate datele într-o bază de date PostgreSQL locală. Echipele pot organiza serverele și aplicațiile în grupuri, pot atribui roluri de Proprietar, Administrator sau Utilizator și pot urmări starea de sănătate a infrastructurii fără a trimite date către servicii terțe.
Funcționalități cheie ale CoreControl
Inventar hardware server
Adaugă și organizează toate serverele tale cu specificații hardware, indicatori de stare și linkuri rapide către panourile de administrare dintr-un singur panou de bord.
Monitorizarea disponibilității aplicației
Urmărește dacă serviciile auto-găzduite sunt active sau inactive în timp real, cu înregistrări istorice de disponibilitate și alerte de notificare.
Agent de metrici ușor
Un agent însoțitor bazat pe Go colectează utilizarea CPU, RAM și a discului de pe fiecare server și trimite metricile către tabloul de bord central fără dependențe complexe.
Vizualizare rețea
Generează diagrame vizuale de flux de rețea pentru a documenta și înțelege cum serverele și serviciile tale se interconectează în cadrul infrastructurii tale.
Roluri de echipă și acces
Invită membri ai echipei și atribuie roluri de Proprietar, Administrator sau Utilizator pentru a controla cine poate gestiona infrastructura și vizualiza rapoartele de monitorizare.
De ce să rulezi CoreControl pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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