Instalează Shynet cu un singur click.
Platformă de analiză web care respectă confidențialitatea, funcționează fără cookie-uri și îți oferă proprietate deplină asupra datelor.
Alege un plan VPS pentru Shynet
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Shynet
Shynet este o platformă de analiză web auto-găzduită, concepută pentru proprietarii de site-uri web conștienți de confidențialitate. Spre deosebire de instrumentele comerciale de analiză, Shynet urmărește comportamentul vizitatorilor fără cookie-uri, amprentare digitală sau colectare de date personale, făcându-l pe deplin conform cu GDPR și reglementările similare de confidențialitate, fără bannere de cookie-uri sau dialoguri de consimțământ.
Implementarea Shynet pe propriul tău VPS înseamnă că datele vizitatorilor tăi nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Obții metrici clare și semnificative — sesiuni, referințe, timpi de încărcare și date geografice — respectând în același timp confidențialitatea utilizatorilor tăi și menținând proprietatea completă asupra analizelor tale.
Funcționalități cheie ale Shynet
Urmărire fără cookie-uri
Colectează analize fără cookie-uri sau fingerprinting, eliminând necesitatea bannerelor de consimțământ și menținându-te conform cu GDPR și CCPA.
Proprietatea datelor prin auto-găzduire
Toate datele vizitatorilor rămân pe VPS-ul tău — fără partajare cu terți, fără brokeri de date, fără blocare pe platformă.
Script de încorporare ușor
Un singur fragment JavaScript sau un tracker de pixeli 1×1 fără JS se integrează cu orice site web sau generator de site-uri statice.
Gestionare multi-site
Gestionează analizele pentru mai multe site-uri web dintr-un singur panou de bord, cu controale de acces per site pentru echipe.
Date sesiune în timp real
Vizualizează sesiunile active, sursele de referință, timpii de încărcare a paginii și distribuția geografică în timp real.
De ce să rulezi Shynet pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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