Instalează EmailEngine printr-un singur click.
API de email auto-găzduit care conectează conturi IMAP și SMTP și le expune ca o interfață REST unificată.
Alege un plan VPS pentru EmailEngine
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu EmailEngine
EmailEngine este un serviciu auto-găzduit care se conectează la căsuțele poștale IMAP și SMTP — inclusiv Gmail, Outlook și orice furnizor standard — și expune toate operațiunile de email printr-un singur API REST. În loc să scrie cod de aplicație care comunică direct cu IMAP, dezvoltatorii înregistrează conturi de email cu EmailEngine și apoi trimit, primesc, caută și sincronizează emailuri prin intermediul unor endpoint-uri HTTP clare.
Auto-găzduirea EmailEngine pe propriul tău VPS păstrează credențialele conturilor de email și datele mesajelor în propria ta infrastructură. EmailEngine gestionează reconectarea, criptarea credențialelor și livrarea webhook-urilor, astfel încât codul aplicației să rămână concentrat pe logica de business, mai degrabă decât pe gestionarea protocolului de email. O perioadă de încercare de 14 zile este inclusă; o licență este necesară pentru utilizarea continuă în producție.
Funcționalități cheie ale EmailEngine
API REST de email unificat
Accesează toate operațiunile IMAP și SMTP — trimite, primește, caută, sincronizează — printr-un singur endpoint HTTP, indiferent de furnizorul de email.
Gestionare pentru mai multe conturi
Înregistrează mai multe conturi de email de la orice furnizor și gestionează toate căsuțele de email printr-un singur API consistent, fără efort de integrare specific fiecărui furnizor.
Livrarea evenimentelor Webhook
Primești notificări HTTP în timp real când sosesc e-mailuri noi, mesajele sunt citite sau se modifică starea căsuței poștale, fără polling.
Criptarea credențialelor
Toate parolele conturilor de email stocate și tokenurile OAuth sunt criptate folosind cheia secretă principală pe care o configurezi la implementare.
Proxy de trimitere SMTP
Trimite emailuri în numele conturilor înregistrate printr-un proxy SMTP încorporat, fără a expune acreditările brute serviciilor de trimitere.
De ce să rulezi EmailEngine pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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