Instalează GoatCounter cu un singur click.
Analize web ușoare, care prioritizează confidențialitatea, ce afișează vizualizări de pagină și informații despre vizitatori fără a urmări date personale sau a utiliza cookie-uri.
Alege un plan VPS pentru GoatCounter
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GoatCounter
GoatCounter este o platformă de analiză web simplă, open-source, concepută pentru dezvoltatorii care doresc date semnificative privind vizualizările de pagini, fără costurile de confidențialitate ale cookie-urilor de urmărire sau ale colectării datelor personale. Aceasta numără vizualizările de pagini, sursele de trafic, browserele, țările și dimensiunile ecranului — nimic mai mult. Nu sunt necesare bannere de consimțământ.
Spre deosebire de platformele de analiză complexe care necesită multiple servicii, GoatCounter rulează ca un singur container cu o bază de date SQLite încorporată. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS menține toate datele vizitatorilor sub controlul tău, complet izolate de rețelele de analiză terțe.
Funcționalități cheie ale GoatCounter
Fără cookie-uri
Urmărește vizualizările de pagini fără cookie-uri sau identificatori persistenți, astfel că nu este necesar un banner de consimțământ conform GDPR sau PECR.
Container unic ușor
Rulează ca un singur binar Go cu o bază de date SQLite încorporată — fără un serviciu de bază de date separat sau o infrastructură complexă.
Urmărirea referentului și a sursei
Arată ce site-uri, motoare de căutare și campanii generează trafic către paginile tale, fără a dezvălui identitatea vizitatorilor.
Opțiune statistici publice
Opțional, fă-ți panoul de bord de analiză vizibil public, astfel încât cititorii să poată vedea statisticile site-ului fără a avea nevoie de un cont.
Script de urmărire și API
Integrează un mic fragment JavaScript sau folosește API-ul REST pentru a număra vizualizările de pagină de pe orice site, SPA sau serviciu backend.
De ce să rulezi GoatCounter pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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