Implementează Iceshrimp cu un singur click.
Rețea socială descentralizată ActivityPub construită pe .NET, succedând Misskey cu un backend mai rapid și mai suplu.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Iceshrimp
Iceshrimp.NET este o rescriere completă a serverului fediverse Iceshrimp, înlocuind stack-ul original Node.js cu un backend .NET modern și un frontend Blazor WebAssembly. Rezultatul este o rețea socială federată care rulează ActivityPub la o fracțiune din amprenta de memorie și CPU a serverelor din familia Misskey, rămânând în același timp pe deplin compatibilă cu fediverse-ul mai larg.
Găzduirea proprie a Iceshrimp pe VPS-ul tău îți menține comunitatea, conținutul și politicile de moderare sub controlul tău — fără fluxuri algoritmice, fără publicitate și fără blocare în platformă. Un API compatibil cu Mastodon permite, de asemenea, utilizatorilor să-și păstreze clienții mobili și web preferați.
Funcționalități cheie ale Iceshrimp
Federație ActivityPub
Se conectează nativ cu Mastodon, Misskey, Pleroma și restul fediverse-ului, astfel încât utilizatorii tăi să poată urmări și interacționa pe mii de servere independente.
API compatibil cu Mastodon
Suportul integrat pentru clienți populari Mastodon precum Elk, Phanpy, Ice Cubes și Tusky înseamnă că utilizatorii își păstrează aplicațiile pe care le iubesc deja.
Simplu .NET Backend
Backend-ul .NET complet nou este semnificativ mai rapid și mai eficient din punct de vedere al resurselor decât serverele din familia Misskey, făcând planurile VPS mai mici viabile pentru găzduire federată.
Previzualizare publică configurabilă
O previzualizare publică doar HTML permite vizitatorilor delogați să navigheze conținut local fără a expune aplicația client completă, cu controale granulare asupra a ceea ce este afișat.
Liste autorizate de preluare și blocare
Suportul integrat pentru preluarea autorizată, modurile de federare cu listă de blocare sau listă de permisiuni și validarea configurabilă a semnăturii oferă administratorilor instrumente puternice de moderare.
Migrare de la Iceshrimp-JS
O cale de upgrade bine susținută înseamnă că instanțele Iceshrimp-JS existente se pot muta la noul backend fără a pierde conturi, postări sau urmăritori.
De ce să rulezi Iceshrimp pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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