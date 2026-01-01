Instalează NSQ cu un singur click.
Platformă de mesagerie distribuită în timp real, proiectată pentru toleranță la erori și streaming cu debit ridicat la scară.
Alege un plan VPS pentru NSQ
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NSQ
NSQ este o platformă de mesagerie distribuită în timp real, construită inițial la Bitly pentru a gestiona miliarde de mesaje pe zi. Spre deosebire de brokerii tradiționali, NSQ rulează ca un cluster descentralizat de mici demoni — nu există un singur blocaj de broker, niciun nod master și nicio stare partajată — astfel încât producătorii și consumatorii pot scala orizontal fără reconfigurare.
Găzduirea NSQ pe propriul tău VPS menține fluxurile de evenimente de volum mare, telemetria și conductele de joburi asincrone în interiorul infrastructurii tale, fără taxe per mesaj și fără limitare a serviciilor administrate. Administratorul web inclus oferă vizibilitate în timp real asupra subiectelor, canalelor și ratelor de mesaje, în timp ce serviciul de descoperire lookupd elimină necesitatea adreselor de broker codate hardcoded în întreaga ta flotă.
Funcționalități cheie ale NSQ
Topologie descentralizată
Rulează demoni nsqd co-locați cu producătorii și utilizează nsqlookupd pentru descoperire — fără un singur punct de eșec și fără un broker central care să limiteze debitul.
Livrare cel puțin o dată
Cozi de mesaje persistente cu depășire pe disc garantează că mesajele supraviețuiesc întreruperilor consumatorilor și traficului intens fără a pierde evenimente.
Ramificare canal
Subiecte difuzate către mai multe canale independente, permițând diferitelor grupuri de consumatori să proceseze același flux de evenimente în paralel, fără coordonare.
UI de administrare în timp real
Tabloul de bord nsqadmin bazat pe browser afișează ratele mesajelor în timp real, adâncimea pe canal și statisticile per nod, astfel încât să poți depana fluxurile fără instrumente CLI.
Clienți HTTP și TCP
Biblioteci client native în Go, Python, Java, Node.js și altele, plus un API HTTP simplu pentru publicare — integrare din orice limbaj fără un protocol personalizat.
De ce să rulezi NSQ pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.