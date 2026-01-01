Instalează Apache Guacamole cu un singur click.
Gateway desktop la distanță fără client pentru a accesa conexiuni RDP, SSH, VNC și Telnet direct din browserul tău web.
Alege un plan VPS pentru Apache Guacamole
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Guacamole
Apache Guacamole este un gateway de desktop la distanță fără client care îți permite să accesezi servere RDP, VNC, SSH și Telnet din orice browser web modern — fără plugin-uri, fără software client nativ și fără configurare per-dispozitiv. Browserul gestionează randarea în timp ce un daemon pe partea de server traduce protocoalele, făcând accesul la distanță la fel de simplu ca deschiderea unui URL.
Găzduirea Guacamole pe propriul tău VPS transformă serverul tău într-un jump host central pentru gestionarea mașinilor la distanță oriunde în lume. Gestionarea integrată a utilizatorilor, jurnalele de audit și partajarea conexiunilor îl fac la fel de util pentru administratorii individuali și echipele mici, menținând în același timp fiecare credențial și sesiune sub controlul tău direct.
Funcționalități cheie ale Apache Guacamole
Acces la browser fără client
Conectează-te la orice gazdă RDP, VNC, SSH sau Telnet direct dintr-o filă de browser — fără software client, fără plugin-uri, fără soluții de ocolire a firewall-ului.
Suport multi-protocol
Adaptoarele încorporate pentru RDP, VNC, SSH, Telnet și Kubernetes acoperă nevoile cotidiene ale administratorilor, dezvoltatorilor și echipelor de securitate.
Acreditări centralizate
Stochează parolele de server, cheile SSH și certificatele o singură dată în Guacamole și acordă utilizatorilor acces fără a dezvălui vreodată secretele subiacente.
Administrarea utilizatorilor și a grupurilor
Permisiunile bazate pe roluri, integrarea LDAP și SAML, și regulile de acces per-conexiune mențin echipele mari organizate pe măsură ce inventarul de conexiuni crește.
Înregistrarea sesiunii și audit
Înregistrarea opțională a sesiunilor și jurnalele detaliate de activitate facilitează auditarea cui s-a conectat, unde și ce a făcut.
De ce să rulezi Apache Guacamole pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.