Apache Guacamole este un gateway de desktop la distanță fără client care îți permite să accesezi servere RDP, VNC, SSH și Telnet din orice browser web modern — fără plugin-uri, fără software client nativ și fără configurare per-dispozitiv. Browserul gestionează randarea în timp ce un daemon pe partea de server traduce protocoalele, făcând accesul la distanță la fel de simplu ca deschiderea unui URL.

Găzduirea Guacamole pe propriul tău VPS transformă serverul tău într-un jump host central pentru gestionarea mașinilor la distanță oriunde în lume. Gestionarea integrată a utilizatorilor, jurnalele de audit și partajarea conexiunilor îl fac la fel de util pentru administratorii individuali și echipele mici, menținând în același timp fiecare credențial și sesiune sub controlul tău direct.