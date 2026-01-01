Implementează Isso cu un singur click.
Un server de comentarii ușor și auto-găzduit pentru bloguri și site-uri statice, fără urmărire de la terți.
Alege un plan VPS pentru Isso
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Isso
Isso este un server de comentarii ușor, auto-găzduit, conceput ca o alternativă care respectă confidențialitatea la Disqus și servicii terțe similare. Acesta stochează toate comentariile într-o bază de date SQLite pe propriul tău server, eliminând pixelii de urmărire terți și dependențele JavaScript externe din browserele vizitatorilor site-ului tău.
Spre deosebire de serviciile de comentarii cloud care monetizează datele utilizatorilor, Isso păstrează comentariile cititorilor tăi pe infrastructura pe care o deții. Acesta suportă formatarea Markdown, discuții în fire de comentarii, notificări prin email, cozi de moderare și o interfață de administrare încorporată — tot ce este necesar pentru o configurare profesională a comentariilor, fără compromisurile de confidențialitate ale serviciilor găzduite.
Funcționalități cheie ale Isso
Confidențialitate implicită
Toate comentariile sunt stocate în propria ta bază de date SQLite, fără scripturi de urmărire terțe sau analize injectate în browserele vizitatorilor tăi.
Markdown în comentarii
Cititorii își pot formata comentariile cu Markdown, inclusiv text aldin, cursiv, linkuri și blocuri de cod, fără nicio configurare suplimentară.
Notificări email
Primește alerte prin email pentru comentarii și răspunsuri noi prin SMTP, ținându-te la curent fără a cere cititorilor să-și creeze conturi.
Moderarea comentariilor
Reține comentariile într-o coadă de moderare înainte de publicare, cu aprobare automată opțională pentru adresele de email verificate anterior.
Interfață web de administrator
Interfața de administrare încorporată, protejată prin parolă, îți permite să aprobi, să editezi sau să ștergi orice comentariu fără a accesa direct baza de date.
De ce să rulezi Isso pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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