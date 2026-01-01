Reactive Resume este un constructor de CV-uri open-source, axat pe confidențialitate, care îți oferă proprietatea completă asupra datelor tale de carieră. Spre deosebire de instrumentele de CV SaaS care îți stochează informațiile pe servere terțe, auto-găzduirea pe un VPS înseamnă că datele tale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Construiește CV-uri impecabile folosind peste 14 șabloane concepute profesional, previzualizează modificările în timp real și exportă PDF-uri perfecte până la pixel — totul fără a crea un cont pe platforma altcuiva.

Această implementare include tot ce este necesar: PostgreSQL pentru datele utilizatorilor, un renderer Chrome headless pentru generarea de PDF-uri și un stocator de fișiere local compatibil S3. Asistența opțională de scriere AI este disponibilă prin OpenAI, Google Gemini sau Anthropic Claude dacă furnizezi o cheie API.