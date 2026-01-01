Implementează Reactive Resume cu un singur click.
Un constructor de CV-uri gratuit, cu sursă deschisă, care îți păstrează datele de carieră pe propriul tău server, nu pe un cloud terț.
Alege un plan VPS pentru Reactive Resume
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Reactive Resume
Reactive Resume este un constructor de CV-uri open-source, axat pe confidențialitate, care îți oferă proprietatea completă asupra datelor tale de carieră. Spre deosebire de instrumentele de CV SaaS care îți stochează informațiile pe servere terțe, auto-găzduirea pe un VPS înseamnă că datele tale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Construiește CV-uri impecabile folosind peste 14 șabloane concepute profesional, previzualizează modificările în timp real și exportă PDF-uri perfecte până la pixel — totul fără a crea un cont pe platforma altcuiva.
Această implementare include tot ce este necesar: PostgreSQL pentru datele utilizatorilor, un renderer Chrome headless pentru generarea de PDF-uri și un stocator de fișiere local compatibil S3. Asistența opțională de scriere AI este disponibilă prin OpenAI, Google Gemini sau Anthropic Claude dacă furnizezi o cheie API.
Funcționalități cheie ale Reactive Resume
14+ Șabloane de CV
Alegi dintre șabloane concepute profesional și personalizezi fonturile, culorile și aspectele pentru a se potrivi stilului tău personal.
Export PDF perfect la pixel
Generează PDF-uri printr-un renderer Chrome headless încorporat — nu este necesar niciun serviciu terț sau plugin de browser.
Linkuri partajabile publice
Partajează-ți CV-ul printr-un URL unic care reflectă întotdeauna cele mai recente modificări, fără a retrimite fișierele.
Asistență AI pentru scriere
Îmbunătățește conținutul CV-ului cu sugestii de la OpenAI, Google Gemini sau Anthropic Claude folosind propria ta cheie API.
Autentificare cu doi factori
Securizează conturile cu 2FA bazată pe TOTP și suport opțional pentru chei de acces pentru autentificare fără parolă.
De ce să rulezi Reactive Resume pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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