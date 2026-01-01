MediaGo este un program de descărcare video open-source care combină o interfață de utilizator bazată pe browser cu motoare testate în luptă precum yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE și BBDown. Acesta detectează și salvează streamuri din playlisturi M3U8 și HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit și peste o mie de alte site-uri acceptate, apoi convertește rezultatul în orice format sau calitate fără un pas separat de ffmpeg.

Rularea MediaGo pe propriul tău VPS înseamnă că descărcările au loc pe un server rapid, mereu activ, mai degrabă decât pe laptopul tău, iar fișierele rămân în stocarea pe care o controlezi tu. O extensie de browser însoțitoare și un API HTTP îți permit să trimiți linkuri de pe orice dispozitiv în aceeași coadă, cu gestionarea sarcinilor, progresul și istoricul expuse printr-un tablou de bord web curat.