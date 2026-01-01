Instalează MediaGo cu un singur click.
Sniffer și descărcător video auto-găzduit care preia M3U8, HLS, YouTube, Bilibili și peste 1000 de alte site-uri.
Alege un plan VPS pentru MediaGo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MediaGo
MediaGo este un program de descărcare video open-source care combină o interfață de utilizator bazată pe browser cu motoare testate în luptă precum yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE și BBDown. Acesta detectează și salvează streamuri din playlisturi M3U8 și HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit și peste o mie de alte site-uri acceptate, apoi convertește rezultatul în orice format sau calitate fără un pas separat de ffmpeg.
Rularea MediaGo pe propriul tău VPS înseamnă că descărcările au loc pe un server rapid, mereu activ, mai degrabă decât pe laptopul tău, iar fișierele rămân în stocarea pe care o controlezi tu. O extensie de browser însoțitoare și un API HTTP îți permit să trimiți linkuri de pe orice dispozitiv în aceeași coadă, cu gestionarea sarcinilor, progresul și istoricul expuse printr-un tablou de bord web curat.
Funcționalități cheie ale MediaGo
Analizor M3U8 și HLS
Detectează și descarcă fluxuri segmentate de pe orice pagină web, inclusiv capturi live fără DRM și liste de redare la cerere.
motor yt-dlp
Suportul yt-dlp inclus extrage videoclipuri de pe YouTube, Twitter, Instagram, Reddit și de pe peste o mie de alte site-uri acceptate, imediat.
Descărcător Bilibili
Integrarea nativă BBDown captează videoclipuri Bilibili, danmaku, subtitrări și piese audio de înaltă calitate indisponibile pentru majoritatea descărcătoarelor generice.
Extensie de browser
Extensia însoțitoare pentru Chrome și Firefox detectează videoclipuri pe orice pagină și le adaugă la coadă pe serverul tău cu un singur clic.
Conversie format în aplicație
Convertește descărcările finalizate în alte formate sau calități cu fluxul ffmpeg inclus, fără a părăsi panoul de bord.
HTTP API și automatizare
API-ul REST complet permite scripturilor, asistenților AI și instrumentelor terțe să creeze sarcini, să interogheze progresul și să gestioneze coada de descărcare.
De ce să rulezi MediaGo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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