Reducere de până la 69% pentru Spoolman

Implementează Spoolman printr-o instalare cu un singur click.

Aplicație auto-găzduită de urmărire a bobinelor de filament pentru pasionații de imprimare 3D, pentru a gestiona inventarul, consumul și etichetele cu coduri QR.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează Spoolman printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Spoolman

Spoolman este o aplicație web auto-găzduită pentru gestionarea bobinelor de filament pentru imprimare 3D. Oferă producătorilor și fermelor de imprimare un inventar centralizat al fiecărei bobine — urmărind greutatea, materialul, culoarea, producătorul și filamentul rămas, astfel încât să nu începi niciodată o imprimare fără suficient material. Spre deosebire de foile de calcul sau notițele adezive, Spoolman stochează totul într-o bază de date SQLite ușoară, expune un API REST curat pentru integrarea cu Klipper și Moonraker și oferă o interfață web accesibilă din orice browser din rețeaua ta.

Auto-găzduirea Spoolman pe propriul tău VPS menține toate datele de inventar private și mereu accesibile, fără taxe de abonament sau partajare de date cu terți. Actualizările WebSocket în timp real înseamnă că fiecare client conectat vede modificările inventarului instantaneu.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Spoolman

Urmărirea inventarului de bobine

Înregistrează producătorul, materialul, culoarea, greutatea și filamentul rămas pentru fiecare rolă, astfel încât să știi întotdeauna ce este disponibil înainte de a începe o imprimare.

Integrare Klipper și Moonraker

API-ul REST se integrează nativ cu Klipper și Moonraker, astfel încât imprimanta ta 3D poate înregistra automat consumul de filament, fără înregistrare manuală.

Generator de etichete Cod QR

Printează etichete QR adezive pentru fiecare bobină — o scanare rapidă de pe orice browser mobil afișează profilul complet al materialului și greutatea rămasă.

Actualizări WebSocket în timp real

Modificările de inventar sunt transmise tuturor clienților conectați instantaneu prin WebSockets, menținând tablourile de bord și filtrele sincronizate fără reîmprospătare manuală.

Multiple backend-uri de baze de date

Implicit utilizează SQLite fără configurare pentru configurații cu un singur utilizator, cu suport opțional pentru PostgreSQL și MariaDB pentru ferme de imprimare partajate și volume mai mari de scriere.

De ce să rulezi Spoolman pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

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