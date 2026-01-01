Implementează Spoolman printr-o instalare cu un singur click.
Aplicație auto-găzduită de urmărire a bobinelor de filament pentru pasionații de imprimare 3D, pentru a gestiona inventarul, consumul și etichetele cu coduri QR.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Spoolman
Spoolman este o aplicație web auto-găzduită pentru gestionarea bobinelor de filament pentru imprimare 3D. Oferă producătorilor și fermelor de imprimare un inventar centralizat al fiecărei bobine — urmărind greutatea, materialul, culoarea, producătorul și filamentul rămas, astfel încât să nu începi niciodată o imprimare fără suficient material. Spre deosebire de foile de calcul sau notițele adezive, Spoolman stochează totul într-o bază de date SQLite ușoară, expune un API REST curat pentru integrarea cu Klipper și Moonraker și oferă o interfață web accesibilă din orice browser din rețeaua ta.
Auto-găzduirea Spoolman pe propriul tău VPS menține toate datele de inventar private și mereu accesibile, fără taxe de abonament sau partajare de date cu terți. Actualizările WebSocket în timp real înseamnă că fiecare client conectat vede modificările inventarului instantaneu.
Funcționalități cheie ale Spoolman
Urmărirea inventarului de bobine
Înregistrează producătorul, materialul, culoarea, greutatea și filamentul rămas pentru fiecare rolă, astfel încât să știi întotdeauna ce este disponibil înainte de a începe o imprimare.
Integrare Klipper și Moonraker
API-ul REST se integrează nativ cu Klipper și Moonraker, astfel încât imprimanta ta 3D poate înregistra automat consumul de filament, fără înregistrare manuală.
Generator de etichete Cod QR
Printează etichete QR adezive pentru fiecare bobină — o scanare rapidă de pe orice browser mobil afișează profilul complet al materialului și greutatea rămasă.
Actualizări WebSocket în timp real
Modificările de inventar sunt transmise tuturor clienților conectați instantaneu prin WebSockets, menținând tablourile de bord și filtrele sincronizate fără reîmprospătare manuală.
Multiple backend-uri de baze de date
Implicit utilizează SQLite fără configurare pentru configurații cu un singur utilizator, cu suport opțional pentru PostgreSQL și MariaDB pentru ferme de imprimare partajate și volume mai mari de scriere.
De ce să rulezi Spoolman pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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