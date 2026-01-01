Spoolman este o aplicație web auto-găzduită pentru gestionarea bobinelor de filament pentru imprimare 3D. Oferă producătorilor și fermelor de imprimare un inventar centralizat al fiecărei bobine — urmărind greutatea, materialul, culoarea, producătorul și filamentul rămas, astfel încât să nu începi niciodată o imprimare fără suficient material. Spre deosebire de foile de calcul sau notițele adezive, Spoolman stochează totul într-o bază de date SQLite ușoară, expune un API REST curat pentru integrarea cu Klipper și Moonraker și oferă o interfață web accesibilă din orice browser din rețeaua ta.

Auto-găzduirea Spoolman pe propriul tău VPS menține toate datele de inventar private și mereu accesibile, fără taxe de abonament sau partajare de date cu terți. Actualizările WebSocket în timp real înseamnă că fiecare client conectat vede modificările inventarului instantaneu.