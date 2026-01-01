Implementează Trip cu instalare dintr-un singur click.
Un instrument minimalist, auto-găzduit, de urmărire a hărților și de planificare a călătoriilor pentru organizarea punctelor de interes și a itinerariilor de mai multe zile.
Alege un plan VPS pentru Trip
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Trip
Trip este un tracker de hărți minimalist auto-găzduit și un planificator de călătorii care îți permite să colectezi puncte de interes pe hărți interactive și să le transformi în itinerarii structurate de mai multe zile. Construit în jurul unei interfețe curate, fără distrageri, se concentrează pe cele două activități pe care călătorii le repetă de fapt: marcarea locurilor care merită vizitate și asamblarea lor în călătorii cu date, notițe și atașamente.
Rularea Trip pe propriul tău VPS păstrează fiecare POI, itinerariu și link de însoțitor de călătorie în infrastructura pe care o controlezi. Nu există telemetrie, publicitate și niciun cloud terț — destinațiile și planurile tale de călătorie nu părăsesc niciodată serverul tău, în timp ce integrarea OIDC îți permite să conectezi Trip la o configurație existentă de single sign-on atunci când dorești.
Funcționalități cheie ale Trip
Hărți POI interactive
Plasează, categorizează și filtrează puncte de interes pe plăci de hartă personalizabile construite pe Leaflet pentru o explorare rapidă, adaptată pentru mobil.
Itinerarii de mai multe zile
Grupează POI-urile în planuri de călătorie zilnice, cu notițe, costuri și atașamente, astfel încât întregul plan să se afle într-un singur loc.
Colaborare de călătorie
Partajează călătoriile cu partenerii de călătorie, astfel încât toată lumea să vadă același itinerar și aceleași actualizări, fără a jongla cu conversații sau foi de calcul.
OIDC autentificare unică
Autentificarea opțională OpenID Connect îți permite să refolosești furnizorul tău de identitate existent, în loc să gestionezi un cont Trip separat.
Confidențialitate în mod implicit
Fără telemetrie, urmărire sau reclame — fiecare loc, fotografie și călătorie rămâne pe VPS-ul tău, sub controlul tău direct.
SQLite ușor
Un singur container susținut de SQLite, cu un singur volum de stocare, transformând backup-urile și migrările într-o simplă copiere de fișiere.
De ce să rulezi Trip pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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