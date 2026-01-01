Trip este un tracker de hărți minimalist auto-găzduit și un planificator de călătorii care îți permite să colectezi puncte de interes pe hărți interactive și să le transformi în itinerarii structurate de mai multe zile. Construit în jurul unei interfețe curate, fără distrageri, se concentrează pe cele două activități pe care călătorii le repetă de fapt: marcarea locurilor care merită vizitate și asamblarea lor în călătorii cu date, notițe și atașamente.

Rularea Trip pe propriul tău VPS păstrează fiecare POI, itinerariu și link de însoțitor de călătorie în infrastructura pe care o controlezi. Nu există telemetrie, publicitate și niciun cloud terț — destinațiile și planurile tale de călătorie nu părăsesc niciodată serverul tău, în timp ce integrarea OIDC îți permite să conectezi Trip la o configurație existentă de single sign-on atunci când dorești.