Appsmith este o platformă low-code open-source de top care permite dezvoltatorilor să construiască instrumente interne personalizate, panouri de administrare și panouri de bord în ore, nu în săptămâni. O bibliotecă de widget-uri drag-and-drop, conectori nativi pentru peste 25 de baze de date și suport complet JavaScript pentru logica de afaceri înseamnă că poți livra aplicații funcționale fără a construi un frontend de la zero sau a aștepta ciclurile de inginerie.

Auto-găzduirea Appsmith pe VPS-ul tău păstrează credențialele bazei de date, cheile API și datele sensibile de afaceri în întregime în cadrul infrastructurii tale. Nu există taxe per utilizator, nicio dată care să părăsească rețeaua ta și control complet asupra politicilor de acces, strategiilor de backup și scalării pe măsură ce portofoliul tău de instrumente interne crește.