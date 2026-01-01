Implementează Appsmith prin instalare cu un singur click.
Platformă open-source low-code pentru construirea de instrumente interne, panouri de administrare și panouri de bord cu viteză drag-and-drop.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Appsmith
Appsmith este o platformă low-code open-source de top care permite dezvoltatorilor să construiască instrumente interne personalizate, panouri de administrare și panouri de bord în ore, nu în săptămâni. O bibliotecă de widget-uri drag-and-drop, conectori nativi pentru peste 25 de baze de date și suport complet JavaScript pentru logica de afaceri înseamnă că poți livra aplicații funcționale fără a construi un frontend de la zero sau a aștepta ciclurile de inginerie.
Auto-găzduirea Appsmith pe VPS-ul tău păstrează credențialele bazei de date, cheile API și datele sensibile de afaceri în întregime în cadrul infrastructurii tale. Nu există taxe per utilizator, nicio dată care să părăsească rețeaua ta și control complet asupra politicilor de acces, strategiilor de backup și scalării pe măsură ce portofoliul tău de instrumente interne crește.
Funcționalități cheie ale Appsmith
Constructor vizual Drag-and-drop
Asamblează interfețe din peste 45 de widget-uri predefinite, incluzând tabele, diagrame, formulare și hărți, astfel încât dezvoltatorii să poată produce instrumente interne finisate fără a scrie cod frontend.
25+ Conectori de baze de date
Conectează-te nativ la PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch și mai mult, plus orice API REST sau GraphQL, oferindu-ți acces direct la întreaga ta stivă de date dintr-o singură platformă.
JavaScript Logica de business
Scrie JavaScript personalizat alături de componente vizuale pentru a gestiona transformări complexe de date, logică condițională și fluxuri de lucru în mai mulți pași pe care instrumentele no-code nu le pot exprima.
Controlul versiunilor bazat pe Git
Urmărește modificările codului aplicației în Git, permițând revizuiri de cod, reveniri la versiuni anterioare și fluxuri de lucru de dezvoltare colaborativă care aduc disciplina ingineriei software instrumentelor interne.
Controlul accesului bazat pe roluri
Atribuie permisiuni granulare la nivel de aplicație, pagină și widget, astfel încât persoanele potrivite să poată vizualiza sau edita fiecare instrument fără a expune operațiuni sensibile întregii organizații.
De ce să rulezi Appsmith pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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