Implementează Watcharr cu o instalare dintr-un singur click.
Listă de urmărite auto-găzduită pentru filme, seriale TV, anime și jocuri, cu o UI modernă și conturi de utilizator integrate.
Alege un plan VPS pentru Watcharr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Watcharr
Watcharr este o aplicație de urmărire a listelor vizionate, open-source, care consolidează filme, seriale TV, anime și jocuri video într-o singură bibliotecă auto-găzduită. Construit cu Go și SvelteKit, extrage metadate de la TMDB, IGDB, AniList și Jikan, astfel încât fiecare înregistrare vine cu postere, distribuție și detalii despre episoade, fără introducere manuală.
Auto-găzduirea pe propriul tău VPS îți păstrează istoricul de vizionare, evaluările și activitatea prietenilor departe de serviciile terțe, precum Trakt sau MyAnimeList. Autentificarea utilizatorilor inclusă, sincronizarea cu Jellyfin și Plex, și stocarea ușoară SQLite o fac potrivită atât pentru utilizatori individuali, gospodării, cât și pentru comunități mici.
Funcționalități cheie ale Watcharr
Urmărire unificată a vizionărilor
Urmărește filme, seriale TV, anime și jocuri într-o singură bibliotecă, în loc să jonglezi cu aplicații separate pentru fiecare mediu.
Stare și evaluări
Marchează intrările ca planificate, urmărite, finalizate, în așteptare sau abandonate, și atașează evaluări personale de 10 puncte și gânduri fiecărui titlu.
Surse bogate de metadate
Extrage postere, distribuție, liste de episoade și date de lansare de pe TMDB, IGDB, AniList și Jikan, astfel încât biblioteca ta să rămână exactă fără editări manuale.
Autentificare încorporată
Conturile de utilizator native cu autentificare opțională prin Jellyfin, Plex și OIDC permit gospodăriilor și comunităților mici să partajeze o instanță în siguranță.
Flux de activitate și prieteni
Urmărește alți utilizatori pe instanța ta, răsfoiește listele lor publice și vezi un flux live de modificări de stare și evaluări noi.
Binar Go ușor
Un singur container cu SQLite încorporat utilizează CPU și memorie minime, astfel încât rulează confortabil pe cele mai mici planuri VPS.
De ce să rulezi Watcharr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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