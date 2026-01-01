Watcharr este o aplicație de urmărire a listelor vizionate, open-source, care consolidează filme, seriale TV, anime și jocuri video într-o singură bibliotecă auto-găzduită. Construit cu Go și SvelteKit, extrage metadate de la TMDB, IGDB, AniList și Jikan, astfel încât fiecare înregistrare vine cu postere, distribuție și detalii despre episoade, fără introducere manuală.

Auto-găzduirea pe propriul tău VPS îți păstrează istoricul de vizionare, evaluările și activitatea prietenilor departe de serviciile terțe, precum Trakt sau MyAnimeList. Autentificarea utilizatorilor inclusă, sincronizarea cu Jellyfin și Plex, și stocarea ușoară SQLite o fac potrivită atât pentru utilizatori individuali, gospodării, cât și pentru comunități mici.