Instalează Apprise API cu un singur click.
Gateway de notificare REST unificat care trimite alerte către peste 120 de servicii, inclusiv Slack, Discord, email și notificări push mobile.
Alege un plan VPS pentru Apprise API
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apprise API
Apprise API este un microserviciu REST ușor care încapsulează Biblioteca de Notificări Apprise, oferind oricărei aplicații un singur punct final pentru a accesa peste 120 de platforme de notificare simultan. În loc să menții integrări separate pentru Slack, Discord, PagerDuty, email și notificări push mobile în fiecare serviciu pe care îl operezi, configurezi destinațiile o singură dată în Apprise API și rutezi notificările către toate printr-un singur apel HTTP.
Găzduirea proprie a Apprise API păstrează logica de rutare a notificărilor și orice token-uri sensibile de webhook pe propria ta infrastructură, în loc să treacă printr-un agregator terț. Modul de configurare cu stare persistentă păstrează punctele tale finale de notificare și șabloanele la reporniri, în timp ce interfața web încorporată îți permite să testezi și să gestionezi destinațiile fără a scrie cod.
Funcționalități cheie ale Apprise API
120+ Servicii de notificări
Accesează Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, email și zeci de altele printr-un singur API unificat, eliminând necesitatea de a menține integrări separate pentru fiecare serviciu.
Configurație cu stare
Stochează endpoint-urile și șabloanele de notificare persistent, astfel încât să le poți referi după etichetă în mai multe aplicații, fără a repeta detaliile de conectare în fiecare solicitare.
Etichetare și Rutare
Organizează destinațiile de notificare în grupuri denumite și trimite alerte țintite publicului potrivit — inginerilor de serviciu, unui canal de echipă specific sau tuturor canalelor simultan — cu un singur parametru de etichetă.
Interfață web încorporată
Configurează, testează și gestionează endpoint-urile de notificare printr-o interfață de utilizator bazată pe browser, astfel încât non-dezvoltatorii să poată configura noi destinații fără a interacționa direct cu API-ul REST.
Suport atașamente
Trimite fișiere, imagini și fragmente de jurnal alături de mesajele de notificare, făcând alertele mai utile prin includerea dovezilor necesare pentru a diagnostica și a răspunde imediat.
De ce să rulezi Apprise API pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Postiz
Platformă open-source de programare pentru social media, cu creare de conținut bazată pe inteligență artificială.