Apprise API este un microserviciu REST ușor care încapsulează Biblioteca de Notificări Apprise, oferind oricărei aplicații un singur punct final pentru a accesa peste 120 de platforme de notificare simultan. În loc să menții integrări separate pentru Slack, Discord, PagerDuty, email și notificări push mobile în fiecare serviciu pe care îl operezi, configurezi destinațiile o singură dată în Apprise API și rutezi notificările către toate printr-un singur apel HTTP.

Găzduirea proprie a Apprise API păstrează logica de rutare a notificărilor și orice token-uri sensibile de webhook pe propria ta infrastructură, în loc să treacă printr-un agregator terț. Modul de configurare cu stare persistentă păstrează punctele tale finale de notificare și șabloanele la reporniri, în timp ce interfața web încorporată îți permite să testezi și să gestionezi destinațiile fără a scrie cod.