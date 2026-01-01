Instalează evcc cu un singur click.
Controler de încărcare VE optimizat pentru energie solară și manager de energie casnică pentru sute de stații de încărcare, invertoare și vehicule.
Alege un plan VPS pentru evcc
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu evcc
evcc este un controler de încărcare EV open-source și un sistem de gestionare a energiei casnice care prioritizează încărcarea vehiculului tău electric cu energie solară autoprodusă în loc de electricitatea din rețea. Se conectează la sute de wallbox-uri, invertoare solare, sisteme de stocare a bateriilor, contoare inteligente și API-uri pentru vehicule pentru a coordona încărcarea pe baza surplusului fotovoltaic în timp real, a tarifelor dinamice la energie electrică și a stării de încărcare a bateriei.
Auto-găzduirea evcc pe propriul tău VPS menține credențialele dispozitivului, istoricul de încărcare și logica de automatizare în întregime sub controlul tău, elimină orice dependență de serviciile cloud ale furnizorilor și asigură că strategiile tale de încărcare continuă să funcționeze fiabil ori de câte ori soarele strălucește.
Funcționalități cheie ale evcc
Încărcare din surplusul solar
Îți încarcă vehiculul electric cu exces de energie fotovoltaică în timp real, maximizând autoconsumul și minimizând importurile din rețea.
Suport tarifar dinamic
Programează încărcarea în timpul orelor celor mai ieftine ale tarifelor dinamice de electricitate, cum ar fi Tibber, aWATTar și Octopus.
Sute de dispozitive
Se integrează cu încărcătoare, contoare, invertoare și vehicule de la ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei și multe altele.
Configurare bazată pe Browser
Configurează wallbox-uri, vehicule, contoare și puncte de încărcare printr-o interfață web ghidată, fără a edita manual fișierele YAML.
Cu monitorizare baterie casnică
Coordonează încărcarea vehiculului electric cu starea de încărcare a bateriei de acasă, astfel încât bateria casei tale să nu se descarce pentru a alimenta mașina.
REST și MQTT APIs
Expune un API REST și MQTT complet pentru Home Assistant, openHAB, Node-RED și automatizări personalizate.
De ce să rulezi evcc pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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