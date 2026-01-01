evcc este un controler de încărcare EV open-source și un sistem de gestionare a energiei casnice care prioritizează încărcarea vehiculului tău electric cu energie solară autoprodusă în loc de electricitatea din rețea. Se conectează la sute de wallbox-uri, invertoare solare, sisteme de stocare a bateriilor, contoare inteligente și API-uri pentru vehicule pentru a coordona încărcarea pe baza surplusului fotovoltaic în timp real, a tarifelor dinamice la energie electrică și a stării de încărcare a bateriei.

Auto-găzduirea evcc pe propriul tău VPS menține credențialele dispozitivului, istoricul de încărcare și logica de automatizare în întregime sub controlul tău, elimină orice dependență de serviciile cloud ale furnizorilor și asigură că strategiile tale de încărcare continuă să funcționeze fiabil ori de câte ori soarele strălucește.