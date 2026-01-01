Shopware este o platformă eCommerce open-source construită pe PHP și Symfony, concepută pentru comercianții care doresc flexibilitate, performanță și control deplin asupra magazinului lor online. Arhitectura sa API-first, capabilitățile headless și Rule Builder-ul o fac la fel de potrivită pentru brandurile direct către consumator cu creștere rapidă și pentru cataloagele B2B complexe cu prețuri personalizate, segmentare și fluxuri de lucru.

Auto-găzduirea Shopware pe propriul tău VPS menține datele clienților, comenzile și integrările de plată sub controlul tău, fără taxe per comandă și fără blocare în platformă. Acest șablon include Shopware cu MariaDB, Redis pentru caching și sesiuni, și OpenSearch pentru descoperirea rapidă a produselor, oferindu-ți un stack de producție gata pentru trafic real.