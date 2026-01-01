Platformă open-source de eCommerce pentru construirea de magazine online moderne, scalabile B2C și B2B.
Alege un plan VPS pentru Shopware
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Shopware
Shopware este o platformă eCommerce open-source construită pe PHP și Symfony, concepută pentru comercianții care doresc flexibilitate, performanță și control deplin asupra magazinului lor online. Arhitectura sa API-first, capabilitățile headless și Rule Builder-ul o fac la fel de potrivită pentru brandurile direct către consumator cu creștere rapidă și pentru cataloagele B2B complexe cu prețuri personalizate, segmentare și fluxuri de lucru.
Auto-găzduirea Shopware pe propriul tău VPS menține datele clienților, comenzile și integrările de plată sub controlul tău, fără taxe per comandă și fără blocare în platformă. Acest șablon include Shopware cu MariaDB, Redis pentru caching și sesiuni, și OpenSearch pentru descoperirea rapidă a produselor, oferindu-ți un stack de producție gata pentru trafic real.
Funcționalități cheie ale Shopware
Headless și API-first
API-ul Magazinului și API-ul de Administrare îți permit să construiești vitrine personalizate și integrări în orice framework, păstrând Shopware ca motor de comerț.
Constructor de reguli
Configurează prețuri dinamice, promoții, metode de livrare și opțiuni de plată în funcție de coș, client sau context — fără a scrie cod.
Experiențe de cumpărături vizuale
Layout-urile drag-and-drop și blocurile CMS permit comercianților să creeze pagini de categorie și de destinație adaptate campaniilor și segmentelor de clienți.
Funcționalități B2B încorporate
Prețurile specifice clienților, fluxurile de lucru pentru oferte, gestionarea angajaților și comenzile în vrac susțin vânzările B2B complexe din start.
OpenSearch căutare de produse
OpenSearch alimentează căutarea rapidă, fațetată de produse în cataloage mari, cu ajustarea relevanței și filtre care depășesc căutarea MySQL.
Extensii și aplicații
Magazinul Shopware oferă mii de plugin-uri și aplicații pentru plăți, marketing, ERP și analiză, pentru a extinde platforma pe măsură ce crești.
De ce să rulezi Shopware pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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