Implementează Remmina cu un singur click.
Client de desktop la distanță multi-protocol pentru RDP, VNC, SSH și SPICE, accesibil din orice browser web.
Alege un plan VPS pentru Remmina
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Remmina
Remmina este un client de desktop la distanță bogat în funcții, care acceptă protocoalele RDP, VNC, SSH și SPICE într-o singură aplicație, livrat printr-o interfață bazată pe browser. Prin containerizarea Remmina pe un VPS, obții acces la servere Windows, desktop-uri Linux și mașini virtuale de pe orice dispozitiv — laptopuri gestionate, tablete sau computere publice — fără a instala clienți nativi sau a configura software per-dispozitiv.
Centralizarea Remmina pe un VPS creează un host de salt securizat, unde profilurile de conexiune și credențialele sunt stocate pe o infrastructură controlată, în loc să fie dispersate pe dispozitivele finale. Echipele beneficiază de acces partajat, configurat consistent la toate sistemele la distanță, iar noii membri se pot conecta imediat la fiecare server necesar, fără configurare individuală.
Funcționalități cheie ale Remmina
Acces multi-protocol
Conectează-te prin RDP, VNC, SSH sau SPICE din aceeași interfață, acoperind servere Windows, desktop-uri Linux și mașini virtuale KVM într-un singur loc.
Interfață bazată pe browser
Accesează sisteme la distanță de pe orice dispozitiv cu un browser web — nu este necesară instalarea unui client nativ pe laptopuri gestionate, tablete sau stații de lucru partajate.
Profile de conexiune salvate
Stochează detaliile de conectare și acreditările pentru fiecare sistem la distanță, astfel încât echipele să se poată conecta instantaneu fără a reintroduce numele de gazdă și datele de autentificare.
Clipboard și transfer de fișiere
Partajarea conținutului clipboard-ului și transferul de fișiere între sesiunea ta locală și sistemele la distanță prin protocoale acceptate pentru fluxuri de lucru fluide între mașini.
Stocare centralizată de credențiale
Păstrează parolele de acces la distanță pe o infrastructură VPS securizată, mai degrabă decât pe dispozitive finale care ar putea fi pierdute, furate sau compromise.
De ce să rulezi Remmina pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Atlas CMMS
CMMS cu auto-găzduire pentru comenzi de lucru, mentenanță preventivă și urmărirea activelor