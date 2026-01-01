Remmina este un client de desktop la distanță bogat în funcții, care acceptă protocoalele RDP, VNC, SSH și SPICE într-o singură aplicație, livrat printr-o interfață bazată pe browser. Prin containerizarea Remmina pe un VPS, obții acces la servere Windows, desktop-uri Linux și mașini virtuale de pe orice dispozitiv — laptopuri gestionate, tablete sau computere publice — fără a instala clienți nativi sau a configura software per-dispozitiv.

Centralizarea Remmina pe un VPS creează un host de salt securizat, unde profilurile de conexiune și credențialele sunt stocate pe o infrastructură controlată, în loc să fie dispersate pe dispozitivele finale. Echipele beneficiază de acces partajat, configurat consistent la toate sistemele la distanță, iar noii membri se pot conecta imediat la fiecare server necesar, fără configurare individuală.