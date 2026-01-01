Instalează PinePods cu un singur click.
Manager de podcasturi multi-utilizator cu auto-găzduire, cu sincronizare între dispozitive, căutare PodcastIndex și aplicații mobile native.
Alege un plan VPS pentru PinePods
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PinePods
PinePods este un manager de podcasturi open-source construit pentru gospodării, echipe și ascultători individuali care doresc să-și păstreze istoricul de ascultare în afara serverelor terțe. Acesta combină o interfață web rafinată cu clienți nativi pentru Android, iOS și desktop, astfel încât fiecare dispozitiv să rămână sincronizat fără a depinde de platformele comerciale de podcasturi.
Ceea ce face PinePods să iasă în evidență este modelul său multi-utilizator de primă clasă, împreună cu suportul API gpodder încorporat și integrarea PodcastIndex. Fiecare membru primește abonamente, o coadă și un istoric de redare independente, în timp ce partajează un singur backend. Auto-găzduirea serverului pe propriul tău VPS îți păstrează lista de abonamente, obiceiurile de ascultare și episoadele descărcate complet private și fără trackere publicitare.
Funcționalități cheie ale PinePods
Conturi multi-utilizator
Fiecare membru are abonamente independente, liste de așteptare și istoric de ascultare susținute de un server partajat — ideal pentru familii sau gospodării comune.
Sincronizare între dispozitive
Poziția de redare, coada de așteptare și abonamentele se sincronizează în timp real între clienții web, Android, iOS și desktop prin API-ul gpodder încorporat.
Căutare PodcastIndex
Descoperă emisiuni noi prin catalogul deschis PodcastIndex sau căutarea iTunes, fără a trimite interogări către directoare susținute de reclame.
Descărcări episod
Descarcă episoade pe server pentru ascultare offline, arhivare și protecție împotriva dispariției emisiunilor din fluxurile publice.
canale YouTube
Abonează-te la canalele YouTube ca și cum ar fi podcasturi, cu extracție audio, astfel încât să poți asculta la fel cum asculți emisiunile obișnuite.
Import și backup OPML
Mută abonamentele tale existente la podcasturi prin OPML, programează backup-uri automate și exportă totul când ai nevoie.
De ce să rulezi PinePods pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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