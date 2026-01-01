Implementează PufferPanel cu instalare printr-un singur click.
Panou de gestionare a serverului de jocuri open-source cu o interfață web pentru Minecraft, Factorio, Rust și multe alte jocuri.
Alege un plan VPS pentru PufferPanel
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PufferPanel
PufferPanel este un panou de gestionare a serverelor de jocuri bazat pe web, gratuit și open-source, care îți permite să creezi, să configurezi și să operezi servere de jocuri dedicate dintr-o singură interfață. Acesta suportă o gamă largă de titluri din start — inclusiv Minecraft, Factorio, Rust, ARK și jocuri bazate pe motorul Source — și utilizează șabloane, astfel încât poți lansa noi tipuri de servere fără a atinge linia de comandă.
Găzduirea PufferPanel pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra serverelor tale de jocuri, datelor jucătorilor și configurării modding-ului, cu roluri de utilizator încorporate, acces SFTP și ieșire live a consolei. Este o alternativă ușoară la panourile de control comerciale și se potrivește natural cu o comunitate de jocuri cu un singur VPS.
Funcționalități cheie ale PufferPanel
Suport multi-joc
Șabloane încorporate pentru Minecraft, Factorio, Rust, ARK, jocuri cu motorul Source și multe altele, cu posibilitatea de a adăuga șabloane personalizate.
Consolă web
Gestionează fiecare server de jocuri printr-o interfață web curată, cu ieșire consolă în timp real, controale de pornire/oprire și statistici de utilizare a resurselor în timp real.
Roluri și permisiuni de utilizator
Acordă acces limitat prietenilor, moderatorilor sau administratorilor, astfel încât mai multe persoane să poată ajuta la gestionarea serverelor fără a partaja contul root.
Acces fișier SFTP
Serverul SFTP încorporat le permite utilizatorilor să încarce moduri, lumi și fișiere de configurare direct în serverele lor de joc.
Sarcini programate
Automatizează repornirile, backup-urile și alte sarcini recurente per server folosind programatorul de sarcini încorporat.
OAuth2 API
API-ul REST protejat prin OAuth2 permite instrumentelor externe, roboților și tablourilor de bord să se integreze cu flota ta de servere de jocuri.
De ce să rulezi PufferPanel pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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