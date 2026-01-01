Implementează LakeFS printr-o instalare cu un singur click.
Controlul versiunilor open-source, similar cu Git, pentru data lake-ul tău, aducând ramificarea și comiterea la stocarea de obiecte.
Alege un plan VPS pentru LakeFS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LakeFS
LakeFS este o platformă open-source de versionare a datelor care aplică fluxuri de lucru similare cu Git lacurilor de date. Permite echipelor să creeze ramuri pentru experimente izolate cu date, să comită instantanee reproductibile și să fuzioneze modificările atomic — totul fără a duplica datele. LakeFS funcționează nativ cu AWS S3, Azure Blob Storage și Google Cloud Storage, expunând în același timp un API complet compatibil cu S3, astfel încât instrumentele existente să nu necesite modificări.
Găzduirea proprie a LakeFS pe VPS-ul tău oferă echipelor de date și ML control complet asupra infrastructurii lor de versionare a datelor. Fie că ai nevoie de experimente de învățare automată reproductibile, medii de staging sigure pentru pipeline-uri ETL sau de capacitatea de a anula ingestia de date greșite, LakeFS aduce aceeași încredere operațiunilor cu date pe care Git o aduce codului.
Funcționalități cheie ale LakeFS
Ramificare a datelor similară cu Git
Creează ramuri de date izolate pentru experimentare sau staging fără a duplica obiecte, folosind ramificare zero-copy susținută doar de metadate.
Comiteri reproductibile
Realizează instantanee de date în orice moment, astfel încât experimentele de învățare automată și rulările de pipeline să poată fi reproduse exact dintr-o stare de date cunoscută.
Fuzionări atomice
Îmbină ramurile de date înapoi în ramura principală atomic, asigurând că utilizatorii din aval văd întotdeauna un set de date consistent și complet.
API compatibil S3
LakeFS expune un endpoint complet compatibil S3, astfel încât Spark, Pandas și alte instrumente se conectează fără nicio modificare a codului.
Revenire date
Revino instantaneu la orice commit anterior pentru a recupera după ștergeri accidentale sau ingestii de date incorecte în câteva secunde.
De ce să rulezi LakeFS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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