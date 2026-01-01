LakeFS este o platformă open-source de versionare a datelor care aplică fluxuri de lucru similare cu Git lacurilor de date. Permite echipelor să creeze ramuri pentru experimente izolate cu date, să comită instantanee reproductibile și să fuzioneze modificările atomic — totul fără a duplica datele. LakeFS funcționează nativ cu AWS S3, Azure Blob Storage și Google Cloud Storage, expunând în același timp un API complet compatibil cu S3, astfel încât instrumentele existente să nu necesite modificări.

Găzduirea proprie a LakeFS pe VPS-ul tău oferă echipelor de date și ML control complet asupra infrastructurii lor de versionare a datelor. Fie că ai nevoie de experimente de învățare automată reproductibile, medii de staging sigure pentru pipeline-uri ETL sau de capacitatea de a anula ingestia de date greșite, LakeFS aduce aceeași încredere operațiunilor cu date pe care Git o aduce codului.