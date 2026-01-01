Apache IoTDB este o bază de date de serii de timp, special concepută pentru Internetul Obiectelor, proiectată de la zero pentru sarcini de lucru IoT industriale, unde miliarde de puncte de date sosesc zilnic de la milioane de senzori. Formatul său columnar ușor TsFile atinge rate de compresie pe care bazele de date relaționale tipice nu le pot egala, în timp ce interogările analitice sub-secundă și o schemă de dispozitive bazată pe arbore modelează modul în care echipamentele industriale reale sunt structurate.

Auto-găzduirea Apache IoTDB pe VPS-ul tău oferă proiectelor din domeniul producției, energiei, transporturilor și orașelor inteligente un backend de telemetrie privat care se integrează nativ cu Grafana, Spark, Flink, Kafka și MQTT — fără a plăti taxe per-metrică și fără a trimite date de la senzori către cloud-uri terțe.