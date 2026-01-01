Instalează Apache IoTDB cu un singur click.
Bază de date de serii temporale IoT industrială, care oferă ingestie de mare viteză, interogări în sub-secunde și compresie ultra-înaltă la periferie.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache IoTDB
Apache IoTDB este o bază de date de serii de timp, special concepută pentru Internetul Obiectelor, proiectată de la zero pentru sarcini de lucru IoT industriale, unde miliarde de puncte de date sosesc zilnic de la milioane de senzori. Formatul său columnar ușor TsFile atinge rate de compresie pe care bazele de date relaționale tipice nu le pot egala, în timp ce interogările analitice sub-secundă și o schemă de dispozitive bazată pe arbore modelează modul în care echipamentele industriale reale sunt structurate.
Auto-găzduirea Apache IoTDB pe VPS-ul tău oferă proiectelor din domeniul producției, energiei, transporturilor și orașelor inteligente un backend de telemetrie privat care se integrează nativ cu Grafana, Spark, Flink, Kafka și MQTT — fără a plăti taxe per-metrică și fără a trimite date de la senzori către cloud-uri terțe.
Funcționalități cheie ale Apache IoTDB
Stocare pe coloane TsFile
Formatul de stocare columnar conceput special, optimizat pentru date de serii temporale, oferă rate de compresie de până la 20:1 față de bazele de date tradiționale.
Ingestie de debit ridicat
Gestionează milioane de scrieri pe secundă de la dispozitive IoT cu consum redus de energie, utilizând un arbore de fuzionare structurat pe jurnal, conceput pentru sarcini de lucru cu scrieri intense.
Schemă de dispozitiv arborescentă
Modelul de cale ierarhică reflectă modul în care fabricile și flotele organizează senzorii, cu wildcard-uri fuzzy pentru interogări de agregare între dispozitive.
Suport nativ pentru protocol
Ingestia JDBC, Thrift RPC, REST API V2 și MQTT permite oricărui dispozitiv, panou de bord sau instrument de analiză să se conecteze fără adaptoare personalizate.
Grafana și Spark gata
Conectorii oficiali pentru Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka și Hadoop transformă IoTDB într-un backend de serii temporale integrabil direct pentru pipeline-urile existente.
De ce să rulezi Apache IoTDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
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