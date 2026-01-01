Checkmk este o platformă completă de monitorizare a infrastructurii și aplicațiilor, care combină plugin-uri compatibile cu Nagios cu o interfață web modernă, descoperirea automată a serviciilor și panouri de bord încorporate. Ediția Comunității (fostă Ediția Raw) este complet open-source și include motorul complet de monitorizare, receptoare de agenți, rutare a notificărilor și funcții de raportare utilizate de zeci de mii de organizații pentru a monitoriza servere, switch-uri, gazde de virtualizare și sarcini de lucru în cloud dintr-un singur panou de control.

Găzduirea proprie a Checkmk pe VPS-ul tău păstrează fiecare credențial, nume de gazdă și valoare metrică în interiorul propriei tale infrastructuri. Descoperirea automată scanează gazdele la prima înregistrare și propune verificările de serviciu potrivite pentru sistemul de operare și software-ul detectat, reducând dramatic timpul de configurare comparativ cu configurarea manuală a fiecărei valori metrice.