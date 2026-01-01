Implementează Checkmk cu un singur click.
Monitorizare completă a infrastructurii cu auto-descoperire, verificări fără agent, panouri de bord și alertare pentru servere, rețele și sarcini de lucru în cloud.
Alege un plan VPS pentru Checkmk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Checkmk
Checkmk este o platformă completă de monitorizare a infrastructurii și aplicațiilor, care combină plugin-uri compatibile cu Nagios cu o interfață web modernă, descoperirea automată a serviciilor și panouri de bord încorporate. Ediția Comunității (fostă Ediția Raw) este complet open-source și include motorul complet de monitorizare, receptoare de agenți, rutare a notificărilor și funcții de raportare utilizate de zeci de mii de organizații pentru a monitoriza servere, switch-uri, gazde de virtualizare și sarcini de lucru în cloud dintr-un singur panou de control.
Găzduirea proprie a Checkmk pe VPS-ul tău păstrează fiecare credențial, nume de gazdă și valoare metrică în interiorul propriei tale infrastructuri. Descoperirea automată scanează gazdele la prima înregistrare și propune verificările de serviciu potrivite pentru sistemul de operare și software-ul detectat, reducând dramatic timpul de configurare comparativ cu configurarea manuală a fiecărei valori metrice.
Funcționalități cheie ale Checkmk
Auto-descoperirea serviciilor
Adaugă o gazdă și Checkmk o inspectează pentru sistemul de operare, servicii, sisteme de fișiere, interfețe de rețea și software, propunând automat verificările de monitorizare potrivite.
Verificări cu agent și fără agent
Monitorizează serverele prin agenți ușori pe Linux, Windows și Unix, sau utilizează SNMP, IPMI, API-uri REST și zeci de integrări pentru switch-uri, hypervisor-uri și servicii cloud.
Tablouri de bord și rapoarte
Vizualizările predefinite acoperă prezentarea generală a hostului, starea problemelor, graficele de performanță și raportarea SLA, cu un editor grafic pentru tablouri de bord personalizate și notificări.
Alertare inteligentă
Rutare notificări cu reguli de escaladare, ore de liniște adaptate intervalelor orare, livrare multi-canal și șabloane personalizabile per grup de gazde și echipă.
Monitorizare distribuită
Scală la mai multe site-uri cu administrare centralizată, servere satelit la distanță și replicare sincronizată a configurației în diferite zone geografice.
De ce să rulezi Checkmk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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