Jellyseerr este un front-end de solicitare și gestionare media pentru servere media auto-găzduite, conceput pentru a oferi utilizatorilor o modalitate rafinată de a descoperi și solicita conținut fără acces direct la Sonarr sau Radarr. Utilizatorii navighează printr-un catalog bogat, trimit solicitări și primesc notificări atunci când conținutul devine disponibil — în timp ce administratorii aprobă solicitările și gestionează îndeplinirea prin intermediul unui panou de bord curat.

Auto-găzduirea Jellyseerr alături de serverul tău media păstrează tot istoricul solicitărilor, conturile de utilizator și acreditările de integrare pe propriul tău VPS. Utilizatorii pot naviga și solicita conținut 24/7 de pe orice dispozitiv, cu single sign-on de la conturile lor existente Jellyfin, Emby sau Plex, ceea ce face experiența fluidă din momentul în care se autentifică.