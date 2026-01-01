Implementează Jellyseerr cu un singur click de instalare.
Instrument de gestionare a solicitărilor media care permite utilizatorilor să descopere și să solicite filme și emisiuni TV pentru Jellyfin, Emby și Plex.
Alege un plan VPS pentru Jellyseerr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jellyseerr
Jellyseerr este un front-end de solicitare și gestionare media pentru servere media auto-găzduite, conceput pentru a oferi utilizatorilor o modalitate rafinată de a descoperi și solicita conținut fără acces direct la Sonarr sau Radarr. Utilizatorii navighează printr-un catalog bogat, trimit solicitări și primesc notificări atunci când conținutul devine disponibil — în timp ce administratorii aprobă solicitările și gestionează îndeplinirea prin intermediul unui panou de bord curat.
Auto-găzduirea Jellyseerr alături de serverul tău media păstrează tot istoricul solicitărilor, conturile de utilizator și acreditările de integrare pe propriul tău VPS. Utilizatorii pot naviga și solicita conținut 24/7 de pe orice dispozitiv, cu single sign-on de la conturile lor existente Jellyfin, Emby sau Plex, ceea ce face experiența fluidă din momentul în care se autentifică.
Funcționalități cheie ale Jellyseerr
Jellyfin SSO
Utilizatorii se conectează cu datele de conectare Jellyfin, Emby sau Plex existente — nu este necesară crearea unui cont separat pentru utilizatorii tăi existenți de server media.
Integrare Sonarr și Radarr
Solicitările aprobate sunt trimise direct către Sonarr sau Radarr pentru descărcare automată și adăugare în bibliotecă, fără pași manuali din partea administratorului.
Flux de lucru pentru aprobarea cererilor
Administratorii revizuiesc solicitările în așteptare dintr-un panou de bord centralizat și le aprobă sau le resping cu un singur clic înainte de a începe procesarea.
Permisiuni granulare
Controlul accesului bazat pe roluri, cu cote și limite de solicitări per utilizator, împiedică un singur utilizator să supraîncarce cozile de descărcare.
Notificări multi-canal
Notifică utilizatorii prin Discord, Telegram, Slack, email, Pushover și webhook-uri când conținutul solicitat este disponibil pentru vizionare.
De ce să rulezi Jellyseerr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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