Reducere de până la 69% pentru Jellyseerr

Implementează Jellyseerr cu un singur click de instalare.

Instrument de gestionare a solicitărilor media care permite utilizatorilor să descopere și să solicite filme și emisiuni TV pentru Jellyfin, Emby și Plex.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Jellyseerr cu un singur click de instalare.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Jellyseerr

Jellyseerr este un front-end de solicitare și gestionare media pentru servere media auto-găzduite, conceput pentru a oferi utilizatorilor o modalitate rafinată de a descoperi și solicita conținut fără acces direct la Sonarr sau Radarr. Utilizatorii navighează printr-un catalog bogat, trimit solicitări și primesc notificări atunci când conținutul devine disponibil — în timp ce administratorii aprobă solicitările și gestionează îndeplinirea prin intermediul unui panou de bord curat.

Auto-găzduirea Jellyseerr alături de serverul tău media păstrează tot istoricul solicitărilor, conturile de utilizator și acreditările de integrare pe propriul tău VPS. Utilizatorii pot naviga și solicita conținut 24/7 de pe orice dispozitiv, cu single sign-on de la conturile lor existente Jellyfin, Emby sau Plex, ceea ce face experiența fluidă din momentul în care se autentifică.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Jellyseerr

Jellyfin SSO

Utilizatorii se conectează cu datele de conectare Jellyfin, Emby sau Plex existente — nu este necesară crearea unui cont separat pentru utilizatorii tăi existenți de server media.

Integrare Sonarr și Radarr

Solicitările aprobate sunt trimise direct către Sonarr sau Radarr pentru descărcare automată și adăugare în bibliotecă, fără pași manuali din partea administratorului.

Flux de lucru pentru aprobarea cererilor

Administratorii revizuiesc solicitările în așteptare dintr-un panou de bord centralizat și le aprobă sau le resping cu un singur clic înainte de a începe procesarea.

Permisiuni granulare

Controlul accesului bazat pe roluri, cu cote și limite de solicitări per utilizator, împiedică un singur utilizator să supraîncarce cozile de descărcare.

Notificări multi-canal

Notifică utilizatorii prin Discord, Telegram, Slack, email, Pushover și webhook-uri când conținutul solicitat este disponibil pentru vizionare.

De ce să rulezi Jellyseerr pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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