Implementează Krayin CRM cu un singur click.
Open-source Laravel CRM pentru gestionarea lead-urilor, contactelor, pipeline-urilor și a relațiilor cu clienții de la un capăt la altul.
Alege un plan VPS pentru Krayin CRM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu Krayin CRM
Krayin CRM este un framework gratuit, open-source, de gestionare a relațiilor cu clienții, construit pe Laravel și Vue.js. Acesta oferă echipelor de vânzări un mediu de lucru complet pentru ciclul de viață al clienților — de la captarea și calificarea lead-urilor, până la urmărirea pipeline-ului, generarea de oferte și activitatea post-vânzare — fără licențiere per utilizator sau dependență de furnizor.
Auto-găzduirea Krayin pe propriul tău VPS păstrează fiecare lead, contact, schimb de emailuri și cifră de venit în cadrul infrastructurii pe care o controlezi, și permite dezvoltatorilor să extindă CRM-ul prin pachete Laravel, atribute personalizate și API-uri REST pentru a se potrivi modului în care echipa ta vinde de fapt.
Funcționalități cheie ale Krayin CRM
Conducte vizuale de vânzări
Trage lead-uri prin etape Kanban personalizabile, astfel încât reprezentanții și managerii să vadă întotdeauna starea tranzacției dintr-o privire.
Gestionare lead-uri
Capturează lead-uri din formulare web, atribuie proprietari, evaluează după sursă și convertește prospecții calificați în conturi și oferte.
Atribute personalizate
Adaugă câmpuri personalizate pentru potențiali clienți, contacte, organizații și oferte, fără a modifica codul, adaptând CRM-ul la procesul tău de vânzări.
Oferte și produse
Generează cotații de marcă dintr-un catalog de produse încorporat, cu reguli de taxe și discounturi, apoi urmărește-le până la încheierea cu succes.
Email și activități
Înregistrează apeluri, întâlniri și emailuri în dreptul oricărei înregistrări, cu vizualizări de calendar și mementouri de urmărire pentru a menține tranzacțiile în derulare.
Formulare web și APIs
Publică formulare web integrabile pentru captarea de lead-uri și folosește API-ul REST pentru a sincroniza datele cu stack-ul tău de marketing existent.
De ce să rulezi Krayin CRM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
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Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
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