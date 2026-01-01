Instalează OpenLIT cu un singur click.
Platformă open-source de observabilitate și monitorizare a costurilor nativă OpenTelemetry pentru aplicații LLM și AI generative.
Alege un plan VPS pentru OpenLIT
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenLIT
OpenLIT este o platformă de inginerie AI open-source care oferă aplicațiilor LLM și AI generativă observabilitate full-stack cu o singură linie de instrumentare. Captează urme, utilizarea token-urilor, latența, erorile și costurile pentru peste 50 de furnizori LLM, baze de date vectoriale, GPU-uri și framework-uri de agenți — toate utilizând convențiile semantice native OpenTelemetry, astfel încât pipeline-urile OTel existente funcționează fără SDK-uri personalizate.
Găzduirea proprie a OpenLIT pe propriul tău VPS menține conținutul prompturilor, utilizarea modelului și activitatea cheilor API pe infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per-token sau limite de locuri impuse de un furnizor SaaS. Stocarea ClickHouse gestionează telemetria de volum mare, iar colectorul OTel inclus expune endpoint-uri OTLP gRPC și HTTP gata pentru SDK-ul OpenLIT sau orice alt serviciu instrumentat OTel.
Funcționalități cheie ale OpenLIT
Observabilitate LLM
Captează prompturi, completări, tokenuri, latență și erori de la peste 50 de furnizori LLM cu două rânduri de configurare SDK.
Monitorizarea costurilor
Urmărește cheltuielile pe cerere, pe model și pe aplicație în timp real, utilizând tarifele integrate pentru furnizorii majori de LLM.
OpenTelemetry nativ
Utilizează convenții semantice OTel standard pentru AI generativ, astfel încât orice serviciu instrumentat OTel trimite date fără SDK-uri de la furnizori.
Monitorizare GPU
Colectează metricile GPU NVIDIA și AMD — utilizare, memorie, temperatură și consum de energie — alături de telemetria modelului.
Managementul prompturilor și al seifurilor
Versionează prompturi, rulează experimente și stochează cheile API ale furnizorilor într-un seif de secrete încorporat, cu acces bazat pe roluri.
Mediu de testare și evaluări
Compară răspunsurile modelelor cot la cot și rulează evaluări automate pentru a evalua calitatea, părtinirea și halucinațiile.
De ce să rulezi OpenLIT pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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