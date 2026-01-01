Implementează RosarioSIS printr-o instalare cu un singur click.
Sistem informatic studențesc open-source pentru gestionarea notelor, orarelor, prezenței, facturării și serviciilor de alimentație.
Alege un plan VPS pentru RosarioSIS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RosarioSIS
RosarioSIS este un Sistem de Informații pentru Studenți gratuit, open-source, construit pentru școli, districte școlare și centre de formare care trebuie să gestioneze întregul ciclu de viață al studenților într-un singur loc. Acesta acoperă admiterea, programarea, raportarea notelor, prezența, disciplina, facturarea, serviciile de alimentație și peste o duzină de alte module — toate accesibile dintr-o interfață web responsivă care funcționează pe telefoane, tablete și desktop-uri.
Auto-găzduirea RosarioSIS pe VPS-ul tău menține înregistrările sensibile ale studenților, notele și datele financiare sub controlul tău direct, fără taxe per student sau blocare la furnizorul de cloud. Implementarea include PostgreSQL și este preconfigurată cu etichete Traefik pentru rutare HTTPS automată.
Funcționalități cheie ale RosarioSIS
Note și carnete de note
Urmărește temele, calculează notele ponderate, gestionează perioadele de evaluare și generează rapoarte școlare și foi matricole imprimabile direct din sistem.
Urmărirea prezenței
Înregistrează prezența zilnică și pe curs cu coduri personalizate, apoi generează rapoarte de absență și notifică automat părinții prin email.
Programare și rotație
Creează orare principale, gestionează cererile de cursuri și alocă studenți secțiilor cu detectarea conflictelor și constrângeri legate de săli și profesori.
Facturare și servicii de alimentație
Gestionarea taxelor de școlarizare, facturilor, plăților și planurilor de masă la cantină cu solduri de cont per elev și extrase de cont printabile.
Portaluri pentru părinți și studenți
Oferă familiilor propriile conturi de acces pentru a vizualiza notele, orarele, prezența și temele, fără a expune fluxurile de lucru ale personalului administrativ.
Multilingv și modular
Disponibil în engleză, spaniolă, franceză și multe altele, cu pluginuri opționale pentru evaluări online, transcrieri și constructori de rapoarte personalizați.
De ce să rulezi RosarioSIS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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