Implementează Neko cu instalare printr-un singur click.
Browser virtual auto-găzduit care transmite o sesiune partajată către mai mulți utilizatori în timp real prin WebRTC.
Alege un plan VPS pentru Neko
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Neko
Neko este un browser virtual cu auto-găzduire care transmite o sesiune de browser live prin WebRTC, astfel încât mai mulți utilizatori să o poată vizualiza și controla simultan. Construit inițial pentru sesiuni de vizionare în grup, a evoluat într-o platformă versatilă de browser la distanță care suportă Firefox, Chromium și alte motoare cu stocare persistentă a profilului.
Auto-găzduirea Neko pe propriul tău VPS îți oferă controlul asupra cine poate accesa sesiunea, îți menține IP-ul de acasă privat și oferă lățimea de bandă de upload necesară pentru a transmite fluid către fiecare vizualizator conectat, fără a te baza pe servicii terțe de partajare a ecranului.
Funcționalități cheie ale Neko
Streaming WebRTC în timp real
Streamingul cu latență ultra-scăzută face ca interacțiunea cu browserul la distanță să se simtă la fel de receptivă ca navigarea locală, chiar și pentru mai mulți spectatori simultani.
Control multi-utilizator
Mai mulți utilizatori pot partaja controlul cursorului și intrarea de la tastatură în aceeași sesiune, cu indicatori vizuali care arată poziția cursorului fiecărui participant.
Acces bazat pe roluri
Rolurile de administrator și membru îți permit să acorzi sau să revoți controlul din mers, menținând operațiunile sensibile protejate în timp ce permit navigarea colaborativă.
Profil de browser persistent
Setările browserului, marcajele și datele sesiunii sunt stocate într-un volum denumit, astfel încât browserul tău virtual să reia exact de unde a rămas după reporniri.
Motoare de browser flexibile
Alege dintre Firefox, Chromium, ungoogled-chromium și alte variante pentru a se potrivi cerințelor tale de confidențialitate, compatibilitate sau funcționalitate.
De ce să rulezi Neko pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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