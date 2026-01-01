Implementează RetroAssembly cu instalare printr-un singur click.
Bibliotecă de jocuri retro auto-găzduită și emulator bazat pe browser, care suportă peste 25 de console clasice, cu ilustrații automate și stări de salvare.
Alege un plan VPS pentru RetroAssembly
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RetroAssembly
RetroAssembly este o aplicație web cu auto-găzduire care transformă browserul tău într-un cabinet personal de jocuri retro. Încarcă-ți colecția de ROM-uri și joacă titluri de pe peste 25 de platforme clasice — inclusiv NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade și Atari — direct în browser, fără a fi necesare plugin-uri sau descărcări.
Platforma preia automat coperta și metadatele jocului, astfel încât biblioteca ta să arate ca o colecție adecvată, mai degrabă decât o listă de fișiere. Stări de salvare, derulare înapoi a jocului, efecte de shader în stil retro și controlere mobile pe ecran sunt toate încorporate. Auto-găzduirea îți menține colecția de ROM-uri pe propriul tău server, privată și accesibilă doar conturilor pe care le creezi.
Funcționalități cheie ale RetroAssembly
Suport pentru 25+ console
Joacă jocuri de pe NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan și multe alte platforme în browser.
Detecția automată a lucrărilor de artă
Copertile jocurilor și metadatele acestora sunt preluate automat, astfel încât biblioteca ta să afișeze elemente vizuale bogate în loc de nume simple de fișiere.
Salvează stări și derulează înapoi
Salvarea și restaurarea progresului în orice moment, cu instantanee automate ale stării și derularea înapoi a jocului pe emulatoarele acceptate.
Controale optimizate pentru mobil
Un controler virtual încorporat pe ecran facilitează jocul pe telefoane și tablete fără un gamepad fizic.
Shadere vizuale retro
Efectele opționale CRT și alte efecte de shader recreează aspectul ecranelor hardware originale pentru o experiență mai autentică.
De ce să rulezi RetroAssembly pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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