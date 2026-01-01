Implementează Movary cu instalare printr-un singur click.
Un tracker auto-găzduit pentru istoricul de vizionare a filmelor, cu funcție de scrobbling pentru Plex, Jellyfin, Emby și Trakt, și statistici detaliate.
Alege un plan VPS pentru Movary
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Movary
Movary este o aplicație web gratuită, open-source, construită special pentru pasionații de film care doresc să dețină controlul complet asupra istoricului lor de vizionare. Aceasta preia metadate de la The Movie Database și IMDb, înregistrează fiecare vizionare cu marcaje temporale și evaluări și oferă statistici detaliate despre actori, regizori, genuri, limbi și decenii care îți modelează gusturile.
Auto-găzduirea Movary pe un VPS îți menține istoricul vizionărilor privat și portabil, cu importuri de la Trakt, Letterboxd și Netflix, plus scrobbling automat de la Plex, Jellyfin, Emby și Kodi. Spre deosebire de trackerele comerciale, nu există targetare publicitară, nu există prețuri per utilizator, iar datele tale de vizionare nu părăsesc niciodată serverul tău.
Funcționalități cheie ale Movary
Scrobbling Plex și Jellyfin
Înregistrează automat fiecare film vizionat în Plex, Jellyfin, Emby sau Kodi, fără a marca manual vizionările.
Statistici detaliate de vizionare
Vezi actorii, regizorii, genurile, limbile și deceniile tale preferate, cu grafice care vizualizează cum evoluează gusturile tale în timp.
Import Trakt și Letterboxd
Adu istoricul de vizionare existent de pe Trakt, Letterboxd sau Netflix chiar din prima zi, în loc să începi de la zero.
Evaluări și notițe personale
Evaluează fiecare film cu scoruri și notițe personale pentru a-ți reface imaginea filmelor pe care le-ai văzut deja.
Aplicație web instalabilă
Instalează Movary ca o aplicație web progresivă pe telefoane și desktop-uri pentru o experiență nativă, fără un magazin de aplicații.
Suport multi-utilizator
Partajează un server cu prietenii sau familia, păstrând fiecare profil, cu propria listă de vizionare, evaluări și statistici, complet izolat.
De ce să rulezi Movary pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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