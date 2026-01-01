Implementează Mopidy cu instalare dintr-un singur click.
Server de muzică Python extensibil care transmite de la fișiere locale, Spotify, SoundCloud, TuneIn și multe altele printr-o singură interfață de browser.
Alege un plan VPS pentru Mopidy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mopidy
Mopidy este un server de muzică extensibil, scris în Python, care conectează zeci de surse audio în spatele unei singure cozi de redare. Cu extensii potrivite instalate, poate reda fișiere locale alături de Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasturi și radio pe internet, expunându-le prin API-uri MPD, HTTP și JSON-RPC, astfel încât orice client MPD sau interfață web să poată gestiona aceeași bibliotecă.
Acest șablon include Mopidy împreună cu populara interfață web Iris, oferindu-ți o interfață bazată pe browser pentru a naviga prin biblioteci, a crea cozi de redare și a gestiona playlisturi de pe orice dispozitiv. Găzduirea Mopidy pe un VPS îți menține sursele de muzică agregate în spatele unui singur punct final privat, fără taxe de abonament per sursă, în afara furnizorilor upstream pe care îi utilizezi deja.
Funcționalități cheie ale Mopidy
Iris web frontend
Extensia Iris inclusă oferă o interfață de utilizator (UI) de browser rafinată pentru răsfoirea surselor, adăugarea melodiilor în coadă și gestionarea playlisturilor de pe desktop sau mobil.
Redare multi-sursă
Instalează extensii pentru a uni Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasturi și fișiere locale într-o singură coadă unificată.
Suport protocol MPD
Suportă protocolul Music Player Daemon pe portul 6600, astfel încât orice client MPD, precum ncmpcpp, M.A.L.P. sau Cantata, poate controla redarea.
Extensii instalabile cu Pip
Adaugă surse noi la momentul implementării prin variabila PIP_PACKAGES fără a reconstrui imaginea sau a edita fișierele de configurare.
API HTTP JSON-RPC
API-ul HTTP și WebSocket complet îți permite să construiești controlere personalizate, asistenți vocali sau declanșatoare de automatizare a locuinței în jurul aceluiași motor.
Snapcast gata
Conducta audio implicită scrie într-un FIFO Snapcast, astfel încât să poți suprapune redare sincronizată multi-room deasupra, oricând ai nevoie.
De ce să rulezi Mopidy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic