Implementează Datasette cu un singur click.
Instrument open-source pentru explorarea, publicarea și partajarea bazelor de date SQLite ca site-uri web interactive și API-uri.
Alege un plan VPS pentru Datasette
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Datasette
Datasette este un instrument multifuncțional open-source pentru explorarea și publicarea datelor. Acesta preia fișierele de baze de date SQLite și le transformă instantaneu în site-uri web interactive, căutabile, cu un API JSON încorporat — fără a necesita programare back-end. Jurnaliștii, cercetătorii și echipele de date utilizează Datasette pentru a partaja public seturi de date, a construi aplicații bazate pe date și a prototipa panouri de bord analitice fără a gestiona o infrastructură complexă.
Găzduirea Datasette pe propriul tău VPS îți permite să menții controlul deplin asupra seturilor de date sensibile, să instalezi plugin-uri personalizate pentru vizualizare și autentificare și îți oferă o adresă URL permanentă, partajabilă, pentru fiecare interogare și vizualizare de tabel pe care le conțin datele tale.
Funcționalități cheie ale Datasette
Publicare instantanee de date
Plasează orice fișier de bază de date SQLite în volumul de date și Datasette îl servește imediat ca un site web navigabil, căutabil.
API JSON încorporat
Fiecare tabel, interogare și rând este accesibil automat ca un endpoint API JSON, facilitând construirea de aplicații peste datele tale.
Explorator SQL puternic
Rulează interogări SQL arbitrare direct în browser cu un editor interactiv de interogări și tabele de rezultate formatate.
Ecosistem de pluginuri
Extinde Datasette cu peste 100 de pluginuri comunitare pentru grafice, hărți, autentificare, căutare text integral și formate de export personalizate.
Navigare fațetată
Fațetele și filtrele generate automat permit utilizatorilor să exploreze seturi mari de date fără a scrie niciun SQL.
De ce să rulezi Datasette pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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