Implementează Mazanoke prin instalare cu un singur click.
Optimizator de imagini bazat pe browser, axat pe confidențialitate, care comprimă și convertește imagini fără a le încărca pe niciun server.
Alege un plan VPS pentru Mazanoke
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mazanoke
Mazanoke este un optimizator de imagini auto-găzduit care rulează în întregime în browser. Atunci când utilizatorii comprimă, redimensionează sau convertesc imagini prin interfața Mazanoke, toată procesarea are loc local pe dispozitivul lor — nicio dată de imagine nu este transmisă serverului sau vreunei terțe părți. Acest lucru îl face potrivit pentru procesarea imaginilor sensibile care nu pot fi încărcate în instrumente de compresie bazate pe cloud.
Spre deosebire de serviciile de optimizare a imaginilor găzduite, auto-găzduirea Mazanoke pe VPS-ul tău oferă echipei tale un punct final privat, mereu disponibil, pentru procesarea imaginilor. Acesta suportă o gamă largă de formate, elimină automat metadatele EXIF, cum ar fi locația GPS și marcajele temporale, și poate fi protejat cu autentificare HTTP de bază opțională pentru a restricționa accesul.
Funcționalități cheie ale Mazanoke
Procesare în browser
Toată compresia și conversia imaginilor rulează local în browser — nicio dată a imaginilor nu este trimisă către server sau către vreun serviciu extern.
Conversie multi-format
Convertește între JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO și TIFF în orice combinație cu setări de calitate ajustabile.
Eliminare automată EXIF
Elimină metadatele încorporate, inclusiv locația GPS, marcajele temporale și informațiile camerei, din imagini înainte de a le partaja.
Autentificare HTTP de bază
Accesul este protejat de autentificarea HTTP de bază implicit, menținând instanța ta restricționată doar la utilizatorii autorizați.
Suport offline PWA
Instalează Mazanoke ca o aplicație web progresivă pentru procesarea imaginilor offline, fără a necesita o conexiune la internet.
De ce să rulezi Mazanoke pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.