Mazanoke este un optimizator de imagini auto-găzduit care rulează în întregime în browser. Atunci când utilizatorii comprimă, redimensionează sau convertesc imagini prin interfața Mazanoke, toată procesarea are loc local pe dispozitivul lor — nicio dată de imagine nu este transmisă serverului sau vreunei terțe părți. Acest lucru îl face potrivit pentru procesarea imaginilor sensibile care nu pot fi încărcate în instrumente de compresie bazate pe cloud.

Spre deosebire de serviciile de optimizare a imaginilor găzduite, auto-găzduirea Mazanoke pe VPS-ul tău oferă echipei tale un punct final privat, mereu disponibil, pentru procesarea imaginilor. Acesta suportă o gamă largă de formate, elimină automat metadatele EXIF, cum ar fi locația GPS și marcajele temporale, și poate fi protejat cu autentificare HTTP de bază opțională pentru a restricționa accesul.