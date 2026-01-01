Serverul DNS Technitium este un server DNS complet open-source care acționează atât ca nameserver autoritar pentru propriile tale domenii, cât și ca resolver recursiv pentru clienții de rețea. Suportă DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS și DNS-over-QUIC — protejând interogările DNS de supravegherea ISP-ului și de interceptarea de tip man-in-the-middle, fără a necesita resolveri terți.

Pe lângă rezoluția standard, Technitium include blocarea reclamelor și a malware-ului la nivel de rețea prin URL-uri de blocklist configurabile, validare DNSSEC și semnare de zonă, un server DHCP încorporat, clustering multi-server și control de acces bazat pe roluri cu autentificare în doi factori. Auto-găzduirea îți oferă vizibilitate completă asupra fiecărei interogări DNS din rețeaua ta, fără ca niciun furnizor extern să-ți vadă traficul.