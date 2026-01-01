Implementează Technitium DNS Server cu un singur click.
Server DNS sursă deschisă cu blocare de reclame integrată, protocoale DNS criptate și o consolă de gestionare web completă.
Alege un plan VPS pentru Technitium DNS Server
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Technitium DNS Server
Serverul DNS Technitium este un server DNS complet open-source care acționează atât ca nameserver autoritar pentru propriile tale domenii, cât și ca resolver recursiv pentru clienții de rețea. Suportă DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS și DNS-over-QUIC — protejând interogările DNS de supravegherea ISP-ului și de interceptarea de tip man-in-the-middle, fără a necesita resolveri terți.
Pe lângă rezoluția standard, Technitium include blocarea reclamelor și a malware-ului la nivel de rețea prin URL-uri de blocklist configurabile, validare DNSSEC și semnare de zonă, un server DHCP încorporat, clustering multi-server și control de acces bazat pe roluri cu autentificare în doi factori. Auto-găzduirea îți oferă vizibilitate completă asupra fiecărei interogări DNS din rețeaua ta, fără ca niciun furnizor extern să-ți vadă traficul.
Funcționalități cheie ale Technitium DNS Server
Blocare reclame la nivel de rețea
Blochează reclamele, trackerele și domeniile malware pe toate dispozitivele din rețeaua ta, utilizând URL-uri de liste de blocare configurabile — nu este necesar software client pe dispozitive individuale.
Protocoale DNS criptate
Suportă DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS și DNS-over-QUIC pentru a preveni interceptarea și pentru a menține interogările DNS private față de ISP-uri și cei care interceptează rețeaua.
Găzduire DNS autoritativă
Găzduiește-ți propriile zone DNS cu semnare DNSSEC folosind RSA, ECDSA sau EdDSA — eliminând dependența de serverele de nume terțe pentru domeniile tale interne sau publice.
Rezoluție de înaltă performanță
Arhitectura Async IO gestionează peste 100.000 de cereri DNS pe secundă cu caching persistent, preîncărcare și suport pentru servirea datelor învechite pentru disponibilitate maximă.
Clusterizare multi-server
Gestionarea și replicarea zonelor pe mai multe instanțe de server DNS dintr-o singură consolă web pentru redundanță și implementări distribuite.
De ce să rulezi Technitium DNS Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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