Instalează changedetection.io prin instalare cu un singur click.
Instrument de monitorizare a modificărilor site-ului web auto-găzduit care te alertează când se actualizează conținutul, prețurile sau elementele paginii.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu changedetection.io
changedetection.io este o platformă de monitorizare a site-urilor web auto-găzduită, care detectează și te notifică cu privire la modificările oricărei pagini web — de la actualizări de conținut și fluctuații de preț, la reaprovizionări de stocuri și modificări legislative. Depășește simplele verificări de disponibilitate, permițându-ți să vizezi elemente specifice ale paginii cu selectori CSS, XPath, JSONPath sau selecție vizuală, și utilizează un browser Playwright Chrome integrat pentru a monitoriza paginile redate în JavaScript și site-urile care necesită autentificare.
Auto-găzduirea menține țintele tale de monitorizare, informațiile competitive și datele de notificare complet private, fără taxe per pagină sau per verificare, indiferent de câte site-uri sau cât de des le monitorizezi.
Funcționalități cheie ale changedetection.io
Suport pagină JavaScript
Browserul Playwright integrat redă aplicații dinamice de o singură pagină și gestionează fluxurile de autentificare pe care instrumentele de monitorizare HTTP de bază nu le pot accesa.
Direcționare precisă a elementelor
Selectorii CSS, XPath, JSONPath și selecția vizuală îți permit să monitorizezi exact conținutul care contează, mai degrabă decât întreaga pagină.
Alerte de preț și reaprovizionare
Setează praguri de preț și declanșatori de cuvinte cheie, astfel încât să fii notificat doar când un produs scade sub prețul tău țintă sau revine în stoc.
Peste 70 de canale de notificări
Trimite alerte către Discord, Slack, Telegram, email, webhook-uri și zeci de alte servicii prin intermediul bibliotecii Apprise, fără configurare suplimentară.
Istoric modificări cu Vizualizare Diff
Fiecare modificare detectată este stocată și evidențiată vizual, astfel încât să poți revizui exact ce s-a schimbat și când, fără a revizita pagina originală.
De ce să rulezi changedetection.io pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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