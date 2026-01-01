changedetection.io este o platformă de monitorizare a site-urilor web auto-găzduită, care detectează și te notifică cu privire la modificările oricărei pagini web — de la actualizări de conținut și fluctuații de preț, la reaprovizionări de stocuri și modificări legislative. Depășește simplele verificări de disponibilitate, permițându-ți să vizezi elemente specifice ale paginii cu selectori CSS, XPath, JSONPath sau selecție vizuală, și utilizează un browser Playwright Chrome integrat pentru a monitoriza paginile redate în JavaScript și site-urile care necesită autentificare.

Auto-găzduirea menține țintele tale de monitorizare, informațiile competitive și datele de notificare complet private, fără taxe per pagină sau per verificare, indiferent de câte site-uri sau cât de des le monitorizezi.