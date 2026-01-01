ChartDB este un editor de diagrame de baze de date bazat pe browser care permite dezvoltatorilor și administratorilor de baze de date (DBA) să vizualizeze orice schemă de bază de date fără a conecta instrumentul direct la baza lor de date. O singură „Smart Query” — o instrucțiune SQL pe care o rulezi în propriul tău client — returnează metadatele schemei ca JSON. Lipește-o în ChartDB și generează imediat o ERD interactivă completă, fără cont, fără credențiale stocate și fără ca parola bazei de date să părăsească vreodată terminalul tău.

Funcția de export DDL bazată pe inteligență artificială (AI) generează scripturi de migrare între dialecte de baze de date, utilă pentru echipele care planifică migrări între baze de date sau documentează modificările schemei pentru revizuire. Găzduirea proprie a ChartDB păstrează toate informațiile despre schemă în cadrul propriei tale infrastructuri, mai degrabă decât într-un instrument cloud terț.