Implementează ChartDB cu o instalare printr-un singur click.
Editor de diagrame de baze de date cu sursă deschisă care vizualizează instantaneu orice schemă dintr-o singură interogare SQL, fără a necesita credențiale stocate.
Alege un plan VPS pentru ChartDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ChartDB
ChartDB este un editor de diagrame de baze de date bazat pe browser care permite dezvoltatorilor și administratorilor de baze de date (DBA) să vizualizeze orice schemă de bază de date fără a conecta instrumentul direct la baza lor de date. O singură „Smart Query” — o instrucțiune SQL pe care o rulezi în propriul tău client — returnează metadatele schemei ca JSON. Lipește-o în ChartDB și generează imediat o ERD interactivă completă, fără cont, fără credențiale stocate și fără ca parola bazei de date să părăsească vreodată terminalul tău.
Funcția de export DDL bazată pe inteligență artificială (AI) generează scripturi de migrare între dialecte de baze de date, utilă pentru echipele care planifică migrări între baze de date sau documentează modificările schemei pentru revizuire. Găzduirea proprie a ChartDB păstrează toate informațiile despre schemă în cadrul propriei tale infrastructuri, mai degrabă decât într-un instrument cloud terț.
Funcționalități cheie ale ChartDB
Import inteligent de interogări
Lipește un singur rezultat al unei interogări SQL pentru a genera instantaneu o diagramă ERD completă — nu este necesară nicio conexiune directă la baza de date sau credențiale stocate.
Export AI DDL
Generează scripturi de migrare SQL între dialecte de baze de date, ajutând echipele să planifice migrări între baze de date sau să producă documentația schemei.
Suport pentru 10+ baze de date
Funcționează cu PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase și multe altele, gata de utilizare.
Editor interactiv
Anotează, rearanjează și ajustează fin diagramele cu o interfață drag-and-drop concepută pentru scheme complexe, cu mai multe tabele.
Multiple formate de export
Exportă diagramele ca SQL, DBML, JSON, PNG, JPG sau SVG pentru documentare, partajare sau integrare cu alte instrumente.
De ce să rulezi ChartDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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