Reducere de până la 69% pentru Lightdash

Implementează Lightdash cu o instalare dintr-un singur click.

Platformă BI open-source construită în jurul dbt care transformă modelele tale de date în tablouri de bord și diagrame instantaneu.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Lightdash cu o instalare dintr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Lightdash

Lightdash este o platformă de business intelligence open-source, concepută să funcționeze nativ cu dbt (instrument de construire a datelor). În loc să reconstruiască definițiile de metrici într-un instrument BI, Lightdash citește modelele, testele și documentația dbt existente pentru a genera automat o interfață de explorare și un strat de metrici — menținând logica de analiză controlată prin versiuni în cod, acolo unde îi este locul. Echipele pot crea tablouri de bord, rula interogări ad-hoc și programa livrarea rapoartelor fără a duplica munca deja realizată în proiectul lor dbt.

Spre deosebire de instrumentele BI de uz general, abordarea Lightdash bazată pe sursa unică de adevăr înseamnă că, atunci când un model dbt se modifică, toate graficele construite pe baza acestuia se actualizează automat. Găzduirea proprie a Lightdash oferă echipelor de analiză control complet asupra infrastructurii lor de date, fără a ruta rezultatele interogărilor prin platforme cloud terțe.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Lightdash

strat de metrici dbt-nativ

Lightdash citește modelele dbt, testele și documentația YAML existente pentru a genera o interfață de explorare, eliminând necesitatea de a redefini metricile într-un instrument BI separat.

Explorator SQL ad-hoc

Rulează interogări ad-hoc pe depozitul tău de date direct din browser, cu definițiile coloanelor și rezultatele testelor extrase automat din metadatele dbt.

Livrare programată de rapoarte

Configurează instantanee recurente ale panoului de bord, livrate prin email sau Slack conform unui program, menținând părțile interesate la curent fără exporturi sau descărcări manuale.

Copilot de date AI

Pune întrebări despre datele tale în limbaj natural și primești sugestii de grafice alimentate de stratul de metrici deja definit în proiectul tău dbt.

Statistici cu controlul versiunilor

Definițiile analizelor se află în codul dbt, alături de modelele tale de date, făcând ca modificările graficelor și ale metricilor să fie revizuibile, comparabile și implementabile prin fluxuri de lucru Git standard.

De ce să rulezi Lightdash pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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