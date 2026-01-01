Lightdash este o platformă de business intelligence open-source, concepută să funcționeze nativ cu dbt (instrument de construire a datelor). În loc să reconstruiască definițiile de metrici într-un instrument BI, Lightdash citește modelele, testele și documentația dbt existente pentru a genera automat o interfață de explorare și un strat de metrici — menținând logica de analiză controlată prin versiuni în cod, acolo unde îi este locul. Echipele pot crea tablouri de bord, rula interogări ad-hoc și programa livrarea rapoartelor fără a duplica munca deja realizată în proiectul lor dbt.

Spre deosebire de instrumentele BI de uz general, abordarea Lightdash bazată pe sursa unică de adevăr înseamnă că, atunci când un model dbt se modifică, toate graficele construite pe baza acestuia se actualizează automat. Găzduirea proprie a Lightdash oferă echipelor de analiză control complet asupra infrastructurii lor de date, fără a ruta rezultatele interogărilor prin platforme cloud terțe.