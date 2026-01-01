Implementează Lightdash cu o instalare dintr-un singur click.
Platformă BI open-source construită în jurul dbt care transformă modelele tale de date în tablouri de bord și diagrame instantaneu.
Alege un plan VPS pentru Lightdash
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Lightdash
Lightdash este o platformă de business intelligence open-source, concepută să funcționeze nativ cu dbt (instrument de construire a datelor). În loc să reconstruiască definițiile de metrici într-un instrument BI, Lightdash citește modelele, testele și documentația dbt existente pentru a genera automat o interfață de explorare și un strat de metrici — menținând logica de analiză controlată prin versiuni în cod, acolo unde îi este locul. Echipele pot crea tablouri de bord, rula interogări ad-hoc și programa livrarea rapoartelor fără a duplica munca deja realizată în proiectul lor dbt.
Spre deosebire de instrumentele BI de uz general, abordarea Lightdash bazată pe sursa unică de adevăr înseamnă că, atunci când un model dbt se modifică, toate graficele construite pe baza acestuia se actualizează automat. Găzduirea proprie a Lightdash oferă echipelor de analiză control complet asupra infrastructurii lor de date, fără a ruta rezultatele interogărilor prin platforme cloud terțe.
Funcționalități cheie ale Lightdash
strat de metrici dbt-nativ
Lightdash citește modelele dbt, testele și documentația YAML existente pentru a genera o interfață de explorare, eliminând necesitatea de a redefini metricile într-un instrument BI separat.
Explorator SQL ad-hoc
Rulează interogări ad-hoc pe depozitul tău de date direct din browser, cu definițiile coloanelor și rezultatele testelor extrase automat din metadatele dbt.
Livrare programată de rapoarte
Configurează instantanee recurente ale panoului de bord, livrate prin email sau Slack conform unui program, menținând părțile interesate la curent fără exporturi sau descărcări manuale.
Copilot de date AI
Pune întrebări despre datele tale în limbaj natural și primești sugestii de grafice alimentate de stratul de metrici deja definit în proiectul tău dbt.
Statistici cu controlul versiunilor
Definițiile analizelor se află în codul dbt, alături de modelele tale de date, făcând ca modificările graficelor și ale metricilor să fie revizuibile, comparabile și implementabile prin fluxuri de lucru Git standard.
De ce să rulezi Lightdash pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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