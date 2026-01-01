Instalează Pydio Cells cu un singur click.
Platformă auto-găzduită de partajare de fișiere și colaborare pentru documente, cu spații de lucru pentru echipe, linkuri publice și o interfață web modernă.
Alege un plan VPS pentru Pydio Cells
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pydio Cells
Pydio Cells este o platformă de colaborare pentru conținut auto-găzduită — succesorul modern al PydioShare. Combină partajarea securizată de fișiere, spațiile de lucru pentru echipe, generarea de link-uri publice, previzualizarea documentelor în browser și controlul granular al accesului, toate acestea fiind susținute de un backend rapid bazat pe Go și o interfață web rafinată care concurează direct cu oferte comerciale precum Box, Dropbox Business și SharePoint.
Auto-găzduirea Pydio Cells pe un VPS îți menține documentele sensibile, spațiile de lucru pentru echipe și link-urile de partajare externe în întregime sub controlul tău, fără taxe per utilizator, fără limite de stocare și fără o platformă terță care poate schimba termenii sau prețurile în orice moment.
Funcționalități cheie ale Pydio Cells
Spații de lucru pentru echipe și roluri
Creează spații de lucru pentru fiecare echipă cu control granular al accesului bazat pe roluri, astfel încât persoanele potrivite să vadă dosarele potrivite fără gestionarea manuală a permisiunilor.
Linkuri publice de partajare
Generează linkuri partajabile de descărcare sau încărcare, cu parole opționale, date de expirare și limite de descărcare — perfect pentru trimiterea fișierelor către clienți externi.
Previzualizare fișier în browser
Poți previzualiza fișiere PDF, imagini, videoclipuri, fișiere audio și documente Office direct în browser, fără a le descărca mai întâi sau a instala vizualizatoare native.
Acces WebDAV și S3
Conectează-te de la clienți de sincronizare desktop, aplicații mobile și instrumente compatibile S3, astfel încât același conținut să fie disponibil în fiecare flux de lucru.
Fluxuri de activitate și căutare
Fluxurile de activitate per spațiu de lucru, plus căutarea full-text în documente, ajută echipele să fie la curent cu modificările și să găsească rapid conținutul.
De ce să rulezi Pydio Cells pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
AList
Server de listă de fișiere și WebDAV cu auto-găzduire, cu suport pentru peste 30 de backend-uri de stocare
AnonUpload
AnonUpload este o aplicație securizată de partajare anonimă de fișiere, fără cerințe de bază de date