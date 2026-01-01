Instalează Dragonfly cu instalare printr-un singur click.
Magazin de date în memorie de înaltă performanță, compatibil cu Redis, proiectat pentru hardware modern, pentru a oferi un debit de până la 25 de ori mai mare decât Redis.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dragonfly
Dragonfly este o stocare de date modernă în memorie, pe deplin compatibilă cu API-urile Redis și Memcached, ceea ce înseamnă că orice aplicație existentă care utilizează Redis poate trece la Dragonfly prin modificarea doar a șirului de conexiune. Construit de la zero pentru CPU-uri multi-core, folosind o arhitectură thread-per-core fără partajare, Dragonfly oferă un debit de până la 25 de ori mai mare decât Redis pe același hardware, utilizând în același timp semnificativ mai puțină memorie pentru același set de date.
Auto-găzduirea Dragonfly oferă aplicațiilor tale un cache de înaltă performanță și o stocare de structuri de date fără costuri per operațiune sau limite de conexiune. Consola de administrare HTTP încorporată oferă metrici de server și diagnostice accesibile din orice browser, alături de compatibilitate deplină cu Redis CLI și cu fiecare bibliotecă client Redis.
Funcționalități cheie ale Dragonfly
Compatibil Redis API
Utilizează ca înlocuitor pentru Redis — orice aplicație care utilizează o bibliotecă client Redis funcționează cu Dragonfly doar prin schimbarea șirului de conexiune.
25× Debit Redis
Arhitectura multi-fir fără partajare saturează toate nucleele CPU, oferind până la de 25 de ori mai multe operații pe secundă decât Redis cu un singur fir pe același hardware.
Utilizare redusă a memoriei
Implementări noi de structuri de date reduc consumul de memorie cu până la 30% comparativ cu Redis pentru același set de date, permițându-ți să stochezi mai multe date pe un VPS mai mic.
Consolă de administrare încorporată
Interfața de administrare HTTP la același port oferă statistici server, utilizare memorie și diagnosticare accesibile direct dintr-un browser.
Memcached Compatibil
Acceptă comenzi de protocol text Memcached pe lângă comenzile Redis, făcându-l un înlocuitor direct pentru ambele sisteme de caching simultan.
De ce să rulezi Dragonfly pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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