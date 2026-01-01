Dragonfly este o stocare de date modernă în memorie, pe deplin compatibilă cu API-urile Redis și Memcached, ceea ce înseamnă că orice aplicație existentă care utilizează Redis poate trece la Dragonfly prin modificarea doar a șirului de conexiune. Construit de la zero pentru CPU-uri multi-core, folosind o arhitectură thread-per-core fără partajare, Dragonfly oferă un debit de până la 25 de ori mai mare decât Redis pe același hardware, utilizând în același timp semnificativ mai puțină memorie pentru același set de date.

Auto-găzduirea Dragonfly oferă aplicațiilor tale un cache de înaltă performanță și o stocare de structuri de date fără costuri per operațiune sau limite de conexiune. Consola de administrare HTTP încorporată oferă metrici de server și diagnostice accesibile din orice browser, alături de compatibilitate deplină cu Redis CLI și cu fiecare bibliotecă client Redis.