Tandoor Recipes este o platformă open-source de gestionare a rețetelor, bogată în funcționalități, pentru a-ți organiza viața culinară. Importă rețete de pe orice site web, planifică mesele săptămânale, generează liste de cumpărături și partajează cărți de bucate cu familia — toate dintr-o interfață web curată, accesibilă de pe orice dispozitiv. Construită de comunitatea de self-hosting, îți pune colecția de rețete sub control, fără reclame, abonamente sau colectare de date.

Găzduirea proprie a Tandoor pe VPS-ul tău menține toate rețetele, planurile de masă și listele de cumpărături private și accesibile de oriunde. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și integrarea Traefik HTTPS. Primul utilizator care se înregistrează devine administratorul — dezactivează înregistrările publice după ce ți-ai creat contul.