Manager de rețete cu auto-găzduire, cu planificare a meselor, liste de cumpărături și organizare de cărți de bucate.
Alege un plan VPS pentru Tandoor Recipes
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tandoor Recipes
Tandoor Recipes este o platformă open-source de gestionare a rețetelor, bogată în funcționalități, pentru a-ți organiza viața culinară. Importă rețete de pe orice site web, planifică mesele săptămânale, generează liste de cumpărături și partajează cărți de bucate cu familia — toate dintr-o interfață web curată, accesibilă de pe orice dispozitiv. Construită de comunitatea de self-hosting, îți pune colecția de rețete sub control, fără reclame, abonamente sau colectare de date.
Găzduirea proprie a Tandoor pe VPS-ul tău menține toate rețetele, planurile de masă și listele de cumpărături private și accesibile de oriunde. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și integrarea Traefik HTTPS. Primul utilizator care se înregistrează devine administratorul — dezactivează înregistrările publice după ce ți-ai creat contul.
Funcționalități cheie ale Tandoor Recipes
Import rețetă
Importă rețete de pe orice site web cu parsare automată a ingredientelor, instrucțiunilor și informațiilor nutriționale.
Planificarea meselor
Planifică mesele pentru săptămână cu un calendar drag-and-drop și generează automat liste de cumpărături din rețetele planificate.
Liste de cumpărături
Creează și partajează liste de cumpărături care combină ingrediente din mai multe rețete cu fuzionarea automată a cantităților.
Organizarea cărții de bucate
Organizează rețetele în cărți de bucate, etichetează-le cu cuvinte cheie și caută instantaneu în întreaga ta colecție.
Partajare multi-utilizator
Partajează spații pentru rețete cu membrii familiei, fiecare cu propriile planuri de masă și liste de cumpărături.
Urmărire nutrițională
Urmărește caloriile și macronutrienții per rețetă cu date nutriționale din rețete importate sau introducere manuală.
De ce să rulezi Tandoor Recipes pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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